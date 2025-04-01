緬甸地震｜特區救援隊抵曼德勒廢墟搜救　成員戴N95防吸入石棉瓦

緬甸3月28日發生7.9級大地震，仍有大量民眾料被埋於瓦礫下。港府29日派出51人救援隊赴緬甸參與搜救，保安局及消防處周一（31日）於社交平台發布片段，顯示救援隊抵達重災區曼德勒，在廢墟中啟動搜救工作。



救援隊成員表示，於周一上午抵達曼德勒災區位置，並相繼派出A隊和B隊到最近瓦礫的位置，嘗試進行搜救。成員首先會利用無人機及現場居民的資訊，以了解現場有否生還者，又或其他救援需要。

大部份救援員都戴上了N95口罩，原因是場有大量瓦礫，救援過程中或吸入塵埃，加上得知有樓宇使用了石棉瓦，為防粉塵吸入肺部或引致「石棉沉着病」的二次傷害，因此需確保自身安全，以防遇上危險。

保安局表示，特區救援隊在曼德勒進行搜救期間，因訊號微弱一度未能通訊。現時搜救行動會通宵進行，籲市民一同予以支持。

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於兩個受災區域行動 照片顯示災區情況

保安局稍早時間於社交平台表示，在周一下午3時半，救援隊帶上專業裝備及搜救犬，於曼德勒其中兩個受災區域進行搜救行動。消防處表示，救援隊抵達緬甸曼德勒市後，隨即迅速設置營地和整合裝備，並立刻爭分奪秒投入搜救工作。

保安局及消防處在社交媒體facebook專頁發佈救援隊最新動向、照片及影片，包括災區建築物倒塌、馬路出現長長裂縫、隊員休息及用餐等。

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