緬甸地震｜港府救援隊抵達緬甸仰光 料乘車10小時後抵首都內比都
撰文：董素琛
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緬甸中部3月28日下午發生的嚴重地震，迄今已造成逾千人死亡。保安局今（30日）早上8時透過社邀媒體宣布，香港特區政府派遣的救援隊昨日（29日）啟程前往緬甸地震災區協助搜救，已於晚上抵達緬甸仰光，並獲中國駐緬甸大使館外交官及香港緬甸商會代表到機場迎接。救援隊其後獲安排乘車前往首都內比都，預計要10小時車程後才能抵達。
緬甸於本月28日發生黎克特制 7.9 級地震，鄰國泰國及中國雲南亦受到波及。保安局今（30日）早上8時透過社邀媒體宣布，特區救援隊在昨晚（29日）已抵達緬甸仰光，並獲中國駐緬甸大使館外交官及香港緬甸商會代表到機場迎接。保安局稱，特區救援隊其後獲安排乘車前往首都內比都，預計約10小時後抵達。
救援隊由保安局、消防處、入境處和醫管局人員組成，共有51人，包括兩名隨行醫生及兩名護士。他們下午抵達香港國際機場，帶同兩隻消防搜救犬以及大約9噸物資，包括生命探測器、搜索工具、衛星電話、無人機等，出發到緬甸仰光。特區政府另從賑災基金預留3千萬元，作為緊急賑災項目之用。
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