英基學校買北角商廈兩層 年内遷入作新總部 原業主為安樂工程
撰文：李明珠
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有教育機構買入寫字樓物業。英基學校協會宣佈購入北角港運大廈兩層全層寫字樓作自用，協會計劃將於今年内由現租用的鰂魚涌辦公室遷入該廈。
據悉，物業由安樂工程或相關人士持有，公司於2010年以逾2.3億元購入該兩層物業。另外，前律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶則為安樂工程的創辦人。
仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，涉及的物業為北角港運大廈12樓及13樓全層，總建築面積合共為40,380平方呎，現已交吉。單位最新獲英基學校協會買入作為協會的全新總部，並計劃將於今年由現租用的鰂魚涌辦公室遷入該廈。
英基學校協會：將進一步鞏固英基與香港的緊密聯繫
英基學校協會行政總裁葛琳表示，協會此舉不僅是當前市場環境下一個合理的財務決策，更充份彰顯了英基對香港及本地人士的承諾。英基在港「土生土長」，與這座城市有著深厚的連結，新寫字樓將進一步鞏固英基與香港的緊密聯繫。
鄭若驊夫婦旗下安樂工程持有、2010年2.35億買入
資料顯示，上述兩層物業的登記業主為「Perfect Motive Limited」，公司董事為安樂工程的管理層，包括行政總裁鄭小藝、董事總經理羅威德等人。公司於2010年以約2.35億元購入該兩層物業。而前律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶則為安樂工程的創辦人。
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