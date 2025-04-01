緬甸地震｜當地災民向香港救援隊贈平安符表達感激：祝願平平安安

緬甸3月28日發生黎克特制7.9級強烈地震，港府翌日派出救援隊到緬甸，至昨日（3月31日）抵達曼德勒後立即展開搜救。保安局今日（1日）表示救援隊今早與中國救援隊在一受災區域進行首次聯合行動，出動無人機、石屎爆破、位移探測儀等儀器搜救。



保安局指搜救期間，有當地災民特地走到救援隊前，感謝救援隊遠赴當地救人，更送上平安符表達感激，並稱：「祝願全部救援隊平平安安。」另外，又有居民購買風扇為救援隊的搜救犬降溫，同事很感動，更加要全力以赴協助搜救，為災民帶來希望。



保安局指搜救期間，有當地災民特地走到救援隊前，感謝救援隊遠赴當地救人，更送上平安符表達感激。（保安局Facebook）

保安局指搜救期間，有當地災民特地走到救援隊前，感謝救援隊遠赴當地救人，更送上平安符表達感激。（保安局Facebook）

保安局指搜救期間，有當地災民特地走到救援隊前，感謝救援隊遠赴當地救人，更送上平安符表達感激。（保安局Facebook）

有災民購買風扇為香港救援隊搜救犬降溫

保安局晚上在社交專頁稱，香港救援隊在緬甸馬不停蹄救援，今日搜救期間，有當地災民特地走前感謝救援隊遠赴當地救人，還送上平安符表達感激，另有居民購買風扇為香港救援隊的搜救犬降溫，同事覺得好感動，並指要更加要全力以赴協助搜救，為災民帶來希望。

使用技術搜索工具和爆破工具協助搜救

保安局今早在社交平台公布，特區救援隊昨日抵達曼德勒後，立即展開搜救，與其他隊伍協調後，前往多個區域評估和快速搜索，並在Chan Aye thar san及Mahar Aung Myay兩個災區救援。

救援隊晚上派出11人小隊，於曼德勒皇宮附近的一棟建築物，使用技術搜索工具和爆破工具通宵協助搜救，行動持續。

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