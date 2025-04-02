女經紀涉騙同業128萬　以陳小春切燒豬照誘投資演唱會　訛騙罪成

女保險經紀涉訛稱是娛樂公司董事，利誘兩名前保險業同事投資歌星陳小春及林俊傑的演唱會，她並發網頁連結指其公司老闆曾與陳小春切燒豬合照，以增強其可信性。兩名事主合共投資逾128萬元後，收不回本金及利潤。中女否認2項欺詐罪，暫委法官周燕珠今（2日）於區域法院裁定女經紀罪成，指她隱瞞欠債千萬元，若事主知情便不會投資。被告須還押至4月22日判刑。



女被告曾慧珊（44歲）被控2項欺詐罪，指她於2018年12月21日至2019年6月24日，向葉姓事主訛稱她是聚鴻環球顧問公司的股東，誘使葉交出78萬元投資演唱會；及向孫姓事主訛稱她代表飛星娛樂有限公司行事，誘使孫交出50萬元投資演唱會。

女被告曾慧珊涉向兩名同業稱歌手陳小春(圖)開演唱正覓投資者，誘騙兩人投資128萬。(影片截圖)

被告曾用陳小春與他人所拍的切燒豬合照，令事主相信投資項目真有其事。（微博圖片）

被告亦有向事主稱投資項目包括新加坡歌手林俊傑(圖)的演唱會。(資料圖片)

指其債主是娛樂公司老闆

法官周燕珠裁決時指，被告案發時從事保險業，她欠下黎姓保險公司同事300至400萬元人民幣，截止2019年欠逾1200萬元。被告在2018年接觸兩名事主，自稱是涉案3間公司的董事，又指黎是其公司老闆，她並指公司正籌辦歌星陳小春及林俊傑的演唱會，但有投資者臨時退出，需覓新投資者。被告向兩事主稱，項目回報高達20%，兩名事主簽訂合約後，將款項存入被告的私人戶口。

官稱以歌星照片增其可信性

法官指，一般人會認為陳小春及林俊傑是有名氣和號召力的歌星，被告曾發送公司網頁給事主，顯示黎與陳小春切燒豬的合照，無非是想增加事主對投資的信心，和增加投資的可信性。葉姓事主欠缺投資經驗，曾經問在通訊軟件問被告事件是否「WhatsApp騙局」，被告沒有回答。

被告認把款項交予黎

法官指，事發時被告尚未是涉案公司的董事，如事主知道此事及知道被告欠下巨債，他們不會投資相關項目，被告只曾還13萬元予葉，其餘簽發的支票均未能兌現。被告與黎並無簽署任何書面合約，被告稱她有能力歸還本金給事主，實際上被告將事主投資的款項交給黎。法官形容，被告拿了錢投資還是還債「呼之欲出」，投資項目是否真有其事則不得而知，但被告自辯時承認將款項交予黎及用作公司營運，裁定被告罪成。

案件編號：DCCC 829/2022