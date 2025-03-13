假冒PayMe職員騙138人150萬　22歲女參與籌劃及招攬人手　囚4年

多名騙徒假冒PayMe職員致電多人，以驗證帳戶身份為由套取驗證碼及交易密碼，再轉走受害人款項，138人被騙共逾150萬元，有被告的電腦被撿獲一份載有5萬份個人資料的檔案。22歲女首腦早前承認串謀詐騙等6罪，今（13日）於區域法院判刑。區域法院法官練錦鴻指，本案屬有計劃犯罪，被告主動參與和統籌詐騙，判她入獄4年。



被告羅刋豫（22歲）早前承認串謀詐騙、串謀洗黑錢及洗黑錢共6罪。9名同案被告早前被判監24至56個月。

女被告羅刊豫在區域法院承認串謀訛騙，被判囚4年。（江麗盈攝）

被告招攬同謀並購買個人資料

法官練錦鴻判刑指，被告是詐騙的發起人，她招攬同謀者購買個人資料，主動參與和統籌詐騙，亦協助處理騙款。警方蒐證時撿獲一份載有5萬名人士的個人資料，即使部分人沒有被騙，但他們亦是潛在受害人。此外，本案受害人損失共達150萬，詐騙參與者眾，歷時5個月，雖然詐騙不涉訛稱親人受傷、感情勒索、國際犯罪的因素，案情仍極之嚴重。

罪行猖獗加刑四分一

法官續指，雖然被告曾錄取無損權益口供協助調查，控方認為無助檢控，故不作減刑。控方根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，法官同意電騙案日益猖獗，對社會遺害極大，遂加刑25%，加刑後被告須就6罪入獄4年。

138名受害人曾收到電話

案情指，於2022年1月至6月間，有138名受害人收到自稱PayMe職員的來電，要求受害人提供驗證碼、一次性密碼及交易密碼以驗證PayMe帳戶身份。由於對方能說出受害人個人及銀行資料，受害人不虞有詐。惟不久後，受害人PayMe內的款項被轉帳至多名被告的Mox Bank傀儡銀行帳戶，每筆款項介乎40至4萬港元不等，受害人損失超過150萬元。

警誡下稱有人帶她入行

各被告後來先後被捕，同案被告羅刋豫在警誡下，承認於前年1月由蘇俊元帶入行，羅其後再介紹欠債人余嘉龍加入。警方在羅電話內發現與余其他被告在WhatsApp談及計劃，又從蘇俊元的電腦內發現載有5萬人個人資料的試算表。

案件編號：DCCC 485/2023、DCCC 175/2024