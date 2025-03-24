富婆被契女騙6000萬　男子扮金管局職員助行騙　官斥無人性囚6年

七旬婦與夫離婚獲2億財產，卻遭被包裝成「金融才女」的「契女」范佩韻誘騙投資騙走6000萬元。「契女」開審前潛逃，兩名曾在騙局中協助的男子，早前經審訊後被裁定串謀誘騙及洗黑錢等罪成的被告，今(24日)在高等法院判刑，在騙局中扮演金管局職員的首被告稱他只屬次要角色，惟法官卻指他是「最佳男主角」，並協助女主謀騙財，又斥他愚不可及及無人性，判他入獄6年；另一曾陪事主取本票的被告，官斥他明知有騙局仍視而不見，亦需入獄1年8個月。



契女范佩韻已潛逃

兩名男被告：伍超光（54歲，物業管理）和鄭德起（54歲，文員），兩人被指在2016年1月至2017年12月，連同范佩韻騙取女事楊少蓉6千萬元。伍超光被裁定欺詐罪成，被判囚6年，鄭德起被裁定洗黑錢罪成判囚20個月。

「契女」范佩韻亦是本案被告，她開審已潛逃，現遭法庭通緝，其10萬元保釋金已被充公。

首被告伍超光，在案中扮演金管局職員，被官斥是最佳男主角及無人性，判囚6年。（朱棨新攝）

次被告鄭德起被裁定洗黑錢罪成，官指他明知騙案在進行仍助紂為，判他入獄20個月。(陳曉欣攝)

法官郭啟安直斥首被告伍超光在案中並非配角而是最佳男主角。(資料圖片)

官斥首被告無人性及愚不可及

首被告伍超光求情稱證據顯示他只獲1.4萬元，此外並無得益，亦無瓜分得騙款。法官郭啟安卻指，若伍僅為1.4萬元和范一同行騙，實屬毫無人性和愚不可及，若因此遭重判，也只能怪他貪心。

扮金管局職員是最佳男主角

首被告的大律師為首被告求情時亦指其角色次要，非始作佣者，他參與部份只涉騙款585萬。但郭官指范是案中主腦，她精心策劃詐騙無知易信人的事主，又虛構人物以操控事主，把她玩弄於股掌之中，事主起疑時，范安排首被告扮金管局職員，直斥他是「最佳男主角」而非配角，他與范各司其職，其角色極為重要，判他監禁6年。

斥次被告為微薄薪金助紂為虐

法官續指，次被告鄭德起曾向事主說謊，隱瞞范因另案入獄，他亦曾處理事主的本票等，有理由相信他知本票的錢是騙款，但他仍助長和鼓勵范等人行騙。雖然沒有證據顯示他有得益，但他沒有必要為微薄薪金助紂為虐。他雖沒有直接參騙局，但對之視而不見，同流合污，判他監禁1年8個月。

楊獲告知放錢入銀行便可分錢

女事主楊少蓉(77歲)供稱，她與丈夫離婚獲2億元資產。她經朋友介紹認識范佩韻，范稱自小沒有媽媽並認了楊為「契媽」，又遊說楊投資歐洲酒店的私人配售項目(private placement program），叫楊把錢放在銀行便可以分錢。范並帶她上律師樓簽下文件，惟該些文件並無註明「投資」。楊作供時承認她當時深信范，又說：「我就係傻囉。」又指范當時常陪伴她，故從沒有懷疑過她。楊稱她不諳英文，沒有問過投資細節，簽署文件時一知半解，只是盡量配合范。

范收500萬美元買兩輛保時捷

案情指，楊於2015年7、8月曾放錢入指定戶口，范取走楊合共500萬美元，把錢花在與投資無關的事，包括購買兩輛保時捷，又曾帶范到倫敦與「交易員」開會，范與隨行人員的酒店及洗費，全由楊支付。

想取款獲告知要再付款才可取回報

楊在2016年退出並想取回利潤時，范出示看似金管局的信件，要楊再付款才可取回報，又叫首被告扮金管局職員，次被告則是范開設3間公司的公司秘書，他在范遊說楊投資時曾陪同楊到銀行拿取本票。

范寫信叫楊與金管局合作

至2017年約8月，范因涉及另一官司被羈押，開始沒有露面。次被告跟楊說范患癌在英國留醫，又指范寫了信給楊，范在信中叫楊和金管局合作。楊追款不果最後報警。

案件編號：HCCC 142/2023