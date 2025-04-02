緬甸地震｜港救援隊夥國家救援隊救出生還者 52歲男被困120小時
撰文：石國威
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緬甸上周五（3月28日）發生黎克特制7.9級強烈地震，導致逾千人死亡。港府翌日派出救援隊到緬甸。災難後5日，保安局局長鄧炳強今晚（2日）在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。
鄧炳強指，緬甸地震後5天，雖然黃金救人時間已過，但特區救援隊連日來不放棄通宵搜救，剛剛與中國國際救援隊聯合救出了一名52歲緬甸藉男生還者，聽到消息，他形容既開心感動又驕傲，並衷心感謝國家隊及特區救援隊的每位成員。
曼德勒市金色鄉村酒店救援點 救出被困超過120小時男性
據央視新聞報道，在緬甸時間今日下午約5時40分（香港時間晚上約7時10分）在曼德勒市金色鄉村酒店救援點，中國救援隊、中國國際救援隊成功救出一名被困超過120小時的男性，而香港特區救援隊、深圳公益救援隊亦有參與這次聯合救援 。
鄧炳強：開心感動又驕傲
鄧炳強晚上亦在社交平台稱，剛剛收到特區救援隊帶來好消息，於曼德勒65街一間酒店瓦礫中救出生還者。鄧炳強指，緬甸地震後5天，雖然黃金救人時間已過，但特區救援隊連日來不放棄通宵搜救，剛剛與中國國際救援隊聯合救出了一名52歲緬甸藉男生還者，聽到消息，他形容既開心感動又驕傲，並衷心感謝國家隊及特區救援隊的每位成員。
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