傳政府最快明年禁公開食電子煙　 議員憂煙民轉食私煙、旅客減少

【控煙／禁煙／煙稅／薄荷煙／加味煙／電子煙／加熱煙／水煙】政府去年提出「控煙十招」短期措施，消息指，政府預計本月底向立法會提交修例草案，分階段推出措施，首先會打擊私煙及擴大禁煙區，最快明年起禁生果味等加味煙，公共場所吸電子煙第二季起同樣禁止。



民建聯立法會議員梁熙今早（3日）指，政府推「控煙十招」或令市民轉為吸食白牌煙，令政府損失稅收，他又指是執法問題，「而家通街都買得到」。自由黨立法會議員邵家輝表示支持控煙的大方向，但憂慮部份措施或變相鼓勵非法份子售賣白牌煙，亦令會吸食加熱煙、果味煙的旅客減少來港意慾，甚至不來香港。



控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

消息指，政府最快明年第二季先禁止在公共場所私人管有煙彈，第二階段會視乎成效，再考慮擴至所有地方和涵蓋電子煙機，但目前未有時間表。政府會先做好完稅標籤制度、打擊私煙後再禁加味煙，預料最快2026、2027年禁非薄荷煙，至於禁薄荷煙亦同樣未有時間表。

民建聯立法會議員梁熙指，前年政府加煙稅前，煙草稅收有70億，當時更估計有關稅收可達90億，但措施實施後煙草稅收入下跌了50幾、60億。他認為稅收的變化是因為市民轉為吸食白牌煙，令政府損失稅收。他補充指，有調查顯示，在市面拾獲的白牌煙盒由6%上升至40%左右。

民建聯立法會議員梁熙。（資料圖片/黃浩謙攝）

他續說，加煙草稅前吸煙率已有下跌，證明吸煙率與煙草稅沒有直接關係。梁熙又提到完稅煙標籤，他認為有完稅煙標籤與市民吸食白牌煙是兩回事，因為「最緊要係市民買唔買到」，即使有完稅煙標籤，但「而家通街都買得到」白牌煙，認為是執法問題。

至於控煙時間表，他認為現時可以有目標時間，「但唔好定得咁死」，正如垃圾徵費，在所有配套未完善的情況下「夾硬去推」，效果未必理想，建議增加煙稅後，視乎情況再提禁加味煙。

政府近年大力推動禁煙政策，包括加煙草稅及立法審議禁止電子煙及加熱煙。(資料圖片)

自由黨立法會議員邵家輝則表示，支持政府加大罰則、設完稅煙標籤及禁止排隊時吸煙等大方向，但一些「家長式管治」，如禁止吸食水果味等非薄荷煙，是不明所以，「全世界唔同地方都有選擇權，點解香港冇」，他認為如沒有影響到非吸煙人士，應該給予煙民選擇權利。

自由黨邵家輝。（資料圖片/廖雁雄攝）

他續說，如日後旅客不能在香港吸食果味煙等產品，及不能攜帶電子煙入境，會影響他們來港的意欲，「以後可能做唔到佢哋生意」。他又指加熱煙是一個趨勢，在亞太區，如日本等地十分熱門，政府禁加熱煙「係封自己後門」。因此他反對禁止果味或加味煙。另外，他提到不少香港人會吸食水煙作為消遣娛樂，如政府禁止吸食水煙，或令港人轉去其他地方，如深圳消費。