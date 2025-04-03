錦上路跳蚤市場料10月遷出　巴士迷感可惜　月訪5次買舊式站牌

【周末好去處／文青打卡／市集】位於錦上路港鐵站旁的錦上路跳蚤市場迄立17載，每逢周末及公眾假期開放，管理公司曾言要「打造新一代旅遊購物景點」、「再創零售業神話」。跳蚤市場設有160個檔口，月租2,200元吸引市民進駐做小本生意，賣衣飾、手作品、香薰、懷舊糖果、巴士站牌等。跳蚤市場連同附近的錦田紅磚屋及壁畫村，成為旅遊達人口中的「文青好去處」。



錦上路跳蚤市場屬於未來北環綫的建造範圍，檔主陸續接獲通知要今年10月撤走。有巴士迷每月從九龍到錦上路購買舊式巴士站牌約5次，對於市場即將結業感到可惜。港鐵未回應商戶需何時搬走，但指會視乎北環綫的實際項目進度而作出跟進。



跳蚤市場內為不少是夜冷鋪，其中一個檔口售賣舊式巴士路牌、巴士設施及交通告示牌等。（王海圖攝）

跳蚤市場內為不少是夜冷鋪，其中一個檔口售賣舊式巴士路牌、巴士設施及交通告示牌等。（任葆穎攝）

錦上路跳蚤市場位於港鐵錦上路站旁，迄立17年，土地用途為「鐵路車站及公共交通交匯處暨商業／住宅發展」地帶。（任葆穎攝）

主打港式懷舊物品

跳蚤市場位於港鐵錦上路站B及C出口旁，自2008年起逢周末及公眾假期、朝十晚八開門。市場佔地五萬平方呎，場內共設160個日式組合屋檔位。有店舖出售香港懷舊食品龍鬚糖、麥芽糖、兒時玩意吹波膠、彈彈波。市集亦有不少夜冷舖，賣茶杯、電器。

坐落於港鐵範圍的錦上路跳蚤市場迄立17年。（任葆穎攝）

錦上路跳蚤佔地五萬平方呎，場內共設160個日式組合屋檔位。（任葆穎攝）

有售「退役」路牌及巴士站牌

其中一間夜冷店，主打出售舊式路牌、交通告示牌、巴士站牌等，每件500元。店內亦有舊式巴士上「請緊握扶手」的告示，可謂是巴士迷的「尋寶小天地」。

顧客陳先生自言是「巴士迷」，每個月至少四、五次專程由九龍到訪錦上路跳蚤市場。（王海圖攝）

巴士迷感可惜：甚士地方買到巴士用品

顧客陳先生周六一早到達錦上路跳蚤市場，自言是「巴士迷」，每個月4、5次由九龍到錦上路購買巴士相關產品及紀念品，花費逾千元「掃貨」作收藏之用。對於跳蚤市場10月遷出，陳先生感到可惜，指甚少地方能購買巴士用品，希望該夜冷店會搬到其他地方。

商戶接通知10月要遷出 港鐵回覆未列明期限

多個商戶指去年接獲通知，需於今年3、4月遷出，其後限期延至9、10月。港鐵回覆查詢表示，該跳蚤市場目前仍在營運中，由於該用地屬未來北環綫的建造範圍，會視乎實際項目進度而作出跟進。

翻查政府刊憲文件，現有跳蚤市場列入北環線錦上路站的方案界線內，當中四分一面積為擬採用明挖回填法興建的鐵路設施或地下隧道。根據港鐵網頁，該站工程預計2034年竣工，屆時錦上路站將設有三層，底層為新的北環綫地底月台，車站大堂及車站出入口則設於地面，一樓則為現有屯馬綫架空月台。

▼ 錦上路跳蚤市場 ▼



+ 5

▼ 錦田紅磚屋及壁畫村 ▼

