社工陳虹秀就暴動罪求情　無政治連繫常助人　若非拘留或已往救災

社工陳虹秀因在2019年8月31日灣仔暴動當日，在現場用揚聲器呼籲警員克制，經重審被裁定暴動罪成。代表陳律師今（3日）在區域法院求情時，強調陳無政治連繫，她當社工二十多年，她公餘時間亦會到內地以至東南亞地方或災區助人，律師並稱，若陳現在並非犯人，或已在泰國緬甸協助救災。律師又指，陳在2020年獲裁定表證不成立後，沒有離開香港，繼續留在香港幫助有需要的人，亦勇於面對審訊，事件至今近6年，認為陳應獲更大判刑折扣。法官把案押後至4月9日判刑。



女被告陳虹秀（47 歲，社工）被控於 2019 年 8 月 31 日，在灣仔軒尼詩道與盧押道一帶，連同其他人參與暴動。陳於2020年9月底被裁定表證不成立，律政司隨即提出上訴，上訴庭於2023年裁定案件需重審，陳至2025年3月才被裁定罪成。

被告陳虹秀求情稱她被裁定表證不成立後沒有離港，因為她想幫助在港有需要的人。（陳曉欣攝）

資深大律師潘熙（圖右）為陳虹秀求情時稱這是他做過最困難的求情案件。（資料圖片）

陳脫罪後無保釋亦沒有離港

代表陳的資深大律師潘熙指，陳沒有任何政治聯繫，亦沒有刑事定罪記錄。陳獲判無罪後有1年多時間，陳無任何保釋亦沒有離港，亦依時出席每一次聆訊，可見她願意面對事件。她並在保釋期內，修讀特殊教育需要的碩士課程。

那裡需要人陳便會去幫

潘又指，陳自小成績優異，有強烈正義感，遇到不平事會發聲，平常會先顧及他人才想自己，她關愛家庭，無比孝順，深受家人和朋友的愛戴。她於2020年曾獲優秀社工的殊榮。雖然她的工作已常在幫人，她公餘時間仍會參與義務工作，更有到內地及海外如青海、四川、東南亞及尼泊爾等地方協助弱勢社群及災後支援，潘並說：「總之邊到有需要，佢就去邊到幫人...如果佢今日唔喺犯人欄，相信已經去左泰國緬甸。」

2019年8月31日，陳虹秀在示威現場用擴音器呼籲警方冷靜，曾一度被裁定暴動罪表證不成立，經重審才被判罪成。

陳虹秀在2019年8月31日在灣仔被捕。(資料圖片)

到示威現場為市民提供情緒支援

潘呈上由陳的上司、同事、家人及朋友的求情信及品格證明信，據悉當中有包括前社福界議員張國柱。此外，潘亦呈上由陳親自所撰寫的求情信，她稱自小參與義務工作，大學時加入了新亞社會服務團。2019年是她人生的轉捩點，當時她秉承社工的信念和原則，於示威現場提供情緒支援，因為當時不少市民也從未經歷如此動盪的場面，導致需要緊急的情緒支援。

想利用其社工經驗繼續幫人

陳留港繼續服務有需要人士，所以選擇面對法庭的程序。庭上透露，陳的胞弟已移民，陳要照顧其75歲的母親。陳在其求情信稱，最令她擔心是她年邁的母親，她深感內疚，擔心母親會得不到適切照顧，希望法庭可讓她早日回家照顧家人。她又稱雖然或無法再當社工，仍希望可為有特殊需要人士或家庭服務，利用她二十多年的社工經驗，幫助更多人。

案中參與度低

潘總結指，沒有證據顯示陳有任何的政治目的，事發時她手上亦沒有任何的政治標語或旗幟，在她身上亦沒有找到攻擊性的物品。陳在現場非領導角色，亦無鼓勵他人便用暴力，參與時間僅40分鐘。陳是經上訴得直發還重審後定罪，應獲刑期扣減。陳參與度低，並同意案情，節省不少法庭時間。

潘形容，這可能是他做過最困難的求情案件，他深信陳將來會繼續服務社會。

案件編號：DCCC12/2020