去年365個案感染愛滋病病毒　9年新低　衞生署稱藥物治療可減發病

本港去年錄得365宗愛滋病病毒（HIV）感染呈報個案，較2023年的397宗少，是9年來新低。個案包括297名男性、68名女性，年齡介乎14至89歲，有呈報傳染途徑的個案中，312 人約99% 透過性接觸受感染、其中216人透過同性或雙性性接觸。而同期新增74宗愛滋病個案，涉及63男11女。



衞生署今日（3日）總結去年本港愛滋病病毒（HIV）感染的情況，圖為衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生黃駿君（右）與再思社區健康組織副主席林家慧（左）合照。

衞生防護中心今日（3日）公布最新愛滋病病毒感染情況，去年錄得365宗愛滋病病毒（HIV）感染呈報個案，個案中有216人透過同性或雙性性接觸受感染，96人經異性性接觸受感染。愛滋病（AIDS）的總呈報個案則有74宗，年齡介乎14至83歲，逾一半透過同性性接觸感染。

本港去年錄得HIV感染呈報個案中，逾六成為「晚發現個案」。 衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君表示，「晚發現個案」指病患確診感染HIV時，其CD4淋巴細胞（一種免疫細胞）處於非常低的水平（少於200細胞／微升），或已發病為愛滋病患者，代表感染者未能在感染病毒初期及早發現並開始接受治療，以至免疫系統功能下降。近年「晚發現感染者」的比例高達4至5成，有上升趨勢。

黃駿君稱，「晚發現感染者」增加對個人及社會影響深遠，不單增加患上機會性感染及癌症的風險，更令死亡率上升。此外，由於體內病毒仍然活躍，「晚發現感染者」會增加愛滋病病毒在社區傳播的風險。

她表示，同期新增74宗愛滋病個案，涉及63男11女。自一九八五年有統計以來，本港愛滋病確診呈報個案累計為2 557宗，最常見的愛滋病界定疾病為肺囊蟲肺炎。

黃駿君強調，感染HIV不等於已患上愛滋病，HIV為可以控制的慢性疾病，若及早治療，可有效避免發病成為愛滋病及其他併發症。但若患者未能及時掌握感染狀況，體內的病毒量會上升並破壞免疫系統，繼而成為愛滋病患者。她呼籲普及HIV測試，讓感染者盡早接受治療，以抑制病毒複製，從而減低愛滋病發病率及社區傳播風險。