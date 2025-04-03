清明節｜料明日天氣乾燥易引發山火　消防處將展開跨部門巡邏嚴防

明日（4日）是清明節，不少市民會前往掃墓祭祖。消防處預料，明日天氣乾燥，發生山火的機會較高，呼籲市民掃墓時小心處理火種。



消防處指，過去3年全港每年平均發生600多宗山火，數字屬於低水平，擔心明日風高物燥下，山火數字會上升，將聯同不同部門加派500人應對山火，並巡邏8個高風險地點。



消防處預料，明日（4日）清明節天氣乾燥，發生山火的機會較高，呼籲市民掃墓時小心處理火種。（資料圖片）

過往清明節平均發生60宗山火，消防處副消防總長（新界北）黃景文表示，「天氣乾燥的日子，山火數字在清明節會非常高」，擔心明日若無有效措施，又或者市民隨意遺下火種或燃燒冥鏹，數字會處於高水平。

消防處是次綜合大數據鎖定8個高風險地點，包括元朗的井坑山、掌牛山及蠔殼山、上水的華山、八鄉的芝麻嶺、天水圍的髻山、流浮山的淋坑山等，明日將與民安隊、漁護署及政府飛行服務隊，共派出額外約500人處理山火。

消防處亦會運用科技提升效率，安排4部無人機在高空巡邏及廣播防火訊息，冀能於山火發生初期滅火，避免火勢加劇。

消防處提醒，如果市民遇到山火，要保持冷靜，立即離開現場，避免向山火蔓延方向逃生，亦切勿往山上走，盡快報警求助。