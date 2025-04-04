清明節掃墓｜柴灣新廈街逼爆　千人等扶手電梯逾15分鐘未見電梯口

【清明節／柴灣／掃墓】今日清明節（4日）大批孝子賢孫上山掃墓，柴灣哥連臣角近年新建多個拜祭設施，包括2023年落成的哥連臣角新廈靈灰安置所及扶手電梯。上午現場所見，扶手電梯入口的新廈街場面墟冚，目測有約千人排隊，警方實施人流管制，在馬路邊設置紅色警告帶。記者花逾15分鐘，暫時未到達扶手電梯口。



今日(4月4日)清明節，大批市民帶備祭品到柴灣永遠墳場掃墓，柴灣港鐵站旁的巴士站大排長龍。。(廖雁雄攝)

新廈街「逼爆」 千人等坐扶手電梯。(歐陽德浩攝)

清明節｜柴灣港鐵站旁巴士站「大打蛇餅」

清明節的上午約10時半，柴灣港鐵站人山人海，不少市民在站內及鄰近的商場等候親友上山拜祭先人。毗鄰港鐵站的巴士站也「大打蛇餅」，部份孝子賢孫攜帶豐富的祭品，包括乳豬及香燭冥鏹等。

清明節｜新廈街「逼爆」 千人等坐扶手電梯

柴灣哥連臣角近年新建多個拜祭設施，包括2023年落成的哥連臣角新廈靈灰安置所及扶手電梯。即市民毋須行山或乘車，可直接在新廈街坐扶手電梯上山掃墓。

不過現場人流眾多，新廈街同樣「逼爆」，目測有約千人排隊，隊尾不斷有人加入。警方實施人流管制，多名警員在維持秩序，更在馬路邊設置紅色警告帶，防止有市民插隊或不顧安全橫過馬路。

清明節｜直擊排隊15分鐘未到達扶手電梯口

記者實測排隊，花逾15分鐘暫時未到達扶手電梯口。有市民等候期間說：「下次再早啲啦，早啲應該冇咁多人。」

柴灣哥連臣角新廈靈灰安置所設有一條扶手電梯，即市民毋須行山或乘車，可直接在新廈街坐扶手電梯上山掃墓。(歐陽德浩攝)