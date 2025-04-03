清明節2025｜衞生署籲掃墓人士防蚊咬 10招防蚊、防登革熱懶人包
撰文：陶嘉心
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周五（4日）就是清明節，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（3日）指，不少市民會在清明節前往墳場及骨灰安置所掃墓，期間記緊做好防蚊措施，預防蚊傳疾病。清明節防蚊及預防登革熱的防蚊10大措施，一文看清。
清明節2025｜戶外防蚊措施
．穿着淺色長袖上衣及長褲
．在外露皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑
．清除化寶爐及容器的積水
．掃墓後清理垃圾
清明節2025｜整體防蚊措施
．徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞
．每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵
．汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內
．栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟
．在雨季前把凹凸不平的地面填平
．避免在叢林逗留
清明節2025｜登革熱最新數字
衞生防護中心亦公布最新登革熱個案數字，由三月二十八日至昨日（2日），衞生防護中心錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案。病人於潛伏期內曾到印度尼西亞。截至昨日，今年錄得九宗外地傳入登革熱個案。二○二四年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及五宗本地感染個案。二○二三年則錄得62宗外地傳入個案。
2024年4月4日清明節 鑽石山靈灰安置所現場：
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