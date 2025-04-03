清明節2025｜衞生署籲掃墓人士防蚊咬　10招防蚊、防登革熱懶人包

周五（4日）就是清明節，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（3日）指，不少市民會在清明節前往墳場及骨灰安置所掃墓，期間記緊做好防蚊措施，預防蚊傳疾病。清明節防蚊及預防登革熱的防蚊10大措施，一文看清。



衞生署衞生防護中心今日（四月三日）提醒市民，不論在本地或外遊，應時刻注意環境衞生，及採取防蚊和個人保護措施，以保障健康。（視覺中國）

清明節2025｜戶外防蚊措施

．穿着淺色長袖上衣及長褲

．在外露皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑

．清除化寶爐及容器的積水

．掃墓後清理垃圾



在外露皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑。（資料圖片）

清明節2025｜整體防蚊措施

．徹底檢查集水溝氣隔、屋頂雨水槽、明渠及排水渠，避免淤塞

．每星期至少一次以鹼性清潔劑擦洗溝渠和排水明渠，以除去可能積聚的蚊卵

．汽水罐、空樽及空盒等垃圾應妥善棄置在有蓋的垃圾桶內

．栽種花卉的水應每星期最少徹底更換一次，盡量避免使用墊碟

．在雨季前把凹凸不平的地面填平

．避免在叢林逗留



清明節不少市民會前往墳場及骨灰安置所掃墓，衞生署衞生防護中心籲做好防蚊措施，預防蚊傳疾病。（資料圖片）

清明節2025｜登革熱最新數字

衞生防護中心亦公布最新登革熱個案數字，由三月二十八日至昨日（2日），衞生防護中心錄得一宗外地傳入的登革熱感染個案。病人於潛伏期內曾到印度尼西亞。截至昨日，今年錄得九宗外地傳入登革熱個案。二○二四年共錄得161宗登革熱個案，包括156宗外地傳入及五宗本地感染個案。二○二三年則錄得62宗外地傳入個案。

2024年4月4日清明節 鑽石山靈灰安置所現場：

