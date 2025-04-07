香港關懷力量推動器官捐贈　邀藝人、病患者拍片　冀消除公眾誤解

為了鼓勵更多人參與器官捐贈，香港關懷力量慈善機構日前宣布推動器官捐贈計劃，將邀請一眾藝人以及正在輪候器官捐贈的病患者，共同拍攝宣傳片，以真實動人的故事普及器官捐贈知識，消除公眾的誤解和疑慮，為等待器官移植的患者帶來新的希望。



立法會議員鄧家彪4月6 日稱，器官捐贈不僅是對生命的尊重，更是社會大愛的體現。（香港關懷力量提供）

香港關懷力量慈善機構4月6日宣布將推動器官捐贈計劃，旨在提升公眾對器官捐贈的認知。（香港關懷力量提供）

香港關懷力量表示，除了進行線上及線下的宣傳推廣、舉辦講座、與醫療機構合作之外，亦將邀請一眾藝人以及正在輪候器官捐贈的病患者，共同拍攝宣傳片，以真實動人的故事普及器官捐贈知識，消除公眾的誤解和疑慮。

立法會議員鄧家彪在發佈會上稱，器官捐贈不僅是對生命的尊重，更是社會大愛的體現，希望廣大市民能夠積極響應這計劃，為需要幫助的患者帶來希望。他表示自己也將持續關注計劃的推進，並盡己所能提供支持和幫助。

香港關懷力量會長呂之德亦表示，生命是無比珍貴且脆弱的，曾目睹太多患者在等待器官捐贈過程中的煎熬，相信每一個器官捐贈，都有可能改變一個患者的命運。他希望通過計劃，讓更多人了解器官捐贈的重要性，鼓勵大家伸出援手，傳遞生命的希望。

香港關懷力量會長呂之德（圖中）表示，生命是無比珍貴且脆弱的，曾目睹太多患者在等待器官捐贈過程中的煎熬，相信每一個器官捐贈，都有可能改變一個患者的命運。（香港關懷力量提供）