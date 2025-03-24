器官捐贈｜捐肝救肝衰竭兄長一命　妹：我無理由不去做呢一件事

現年52歲的殷國強去年2月發現茶色小便後求醫，才知因肝炎引發肝衰竭，數天內未能換肝便會死亡，入院第二日已失去意識。到他醒來時，見到坐着輪椅在他面前的妹妹，還以為是「拍電影」，尚未意識到疏離的兄妹情終歸血濃於水，現年44歲的殷敏兒在得知兄長性命垂危之際，決定活體捐出一部份肝臟給兄長換肝。



殷敏兒（左）與殷國強（右）認為，器官移植後兩兄妹的關係變得緊密。（盧翊銘攝）

香港移植學會聯同香港醫學專科學院周日（23日）舉辦「 第十五屆器官受贈者感恩大會 」 。醫務衞生局局長盧寵茂表示，現時中央器官捐贈登記名冊登記數字有近40萬，為歷史新高。

移植學會會長馮恩裕致辭時表示，過去15年總共有569位遺體器官捐贈者，拯救了1,620名器官衰竭病人；醫學專科學院主席李錦滔指學院最近成立「器官捐贈專責小組」，希望進一步推廣器官捐贈文化。

小便茶色求醫驗出肝衰竭 入院次日已失去意識

旅行社東主、現年52歲的殷國強去年2月發現茶色小便後求醫，報告卻顯示出令人震驚的結果，他因肝炎引發肝衰竭，數天內未能換肝便會死亡。他憶述，當時醫生着他立即到急症室，「因為我個個肝功能指數，正常人係幾十，但到私家醫生同我化驗出嚟個報告嘅時候，我（肝功能指數）已經係三千幾啦。」

殷國強稱在他入住醫院的第二日已失去意識，對後來發生的事印象全無，手術後醒來才知道妹妹在她昏迷期間將部分肝藏捐贈予他。他笑說，手術後醒來後未有感到痛楚，但仍不太清醒，見到坐着輪椅在他面前的妹妹，還以為是「拍電影」。他說若家人在他清醒時候告知他捐贈的意願，他不會接受，「我都唔希望屋企人為我冒咁大嘅險！」

我仲以為呢個妹係假冒嘅...... 我諗我個個唔清醒都維持咗有幾日，因為夜晚有屋企人嚟探我嘅時候，我都覺得佢地係假嘅，我仲問我屋企人同朋友啲秘密嚟確認下佢哋嘅身份。 換肝病人殷國強

第15屆器官受贈者感恩大會3月23日舉行。殷國強（右）分享胞妹殷敏兒（中）捐出部份肝臟救活他的過程。（盧翊銘攝）

另一邊廂，殷國強妹妹的想法如何？現年44歲、任職物業管理的殷敏兒在得知哥哥性命垂危之際，便上網蒐集資料，經衡量手術風險後便決定捐肝，過程亦未有諮詢家人及男朋友的意見。談及活體捐贈器官的風險，她認為相關手術的死亡率低，故未有感到特別害怕，「真係咁唔好彩做手術死咗嘅話，就咩都睇唔到，對於我嚟講冇影響嘅。」

她說，哥哥是她的親人，「我冇理由唔去做呢一件事（捐肝）。」

殷敏兒續說，捐肝前有部分身體檢查醫院來不及做，故要自費數萬元到私營醫療機構進行檢查。她在完成身體檢查並取得報告後，便進行捐肝手術。她坦言，手術後身體感到不適，「食唔到野、坐唔到、瞓唔到，甚至乎初初做完手術個幾個禮拜，我攤係張床坐返起身都要人幫我。」但她認為，哥哥現時康服進度良好，故感到值得，「我嘅不適有限度㗎嘛，唔會last（持續）一世。」

殷敏兒完成捐肝手術後休息了一個多月才回到公司上班，因沒有工作而失去了數萬元收入，「幾萬啫，對於一個生命，九牛一毛啦。」捐肝手術後，她的腹部多了一道疤痕，但她不介意，「疤痕咋嘛，又唔係啲咩羞恥嘅事，甚至乎人哋見到，分分鐘好appreciate你去做呢件事。」

殷敏兒指，術前與哥哥的關係並非特別好，「其實我哋好少見面，真係過時過節我哋先會齊人坐係度食飯。」殷國強表示，他由十多歲時已沒有跟屋企人同住，跟家人的關係並非特別親密。但他們都說，器官移植後兩兄妹的關係變得緊密。