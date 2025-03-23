器官捐贈｜盧寵茂：登記名冊登記近40萬人創新高　冀未來再上升

香港移植學會聯同香港醫學專科學院今（23日）舉辦「 第十五屆器官受贈者感恩大會 」。醫務及衛生局局長盧寵茂在台上致辭時表示，現時中央器官捐贈登記名冊登記數字有近40萬，為歷史新高，但期望數字在未來再有「跨越性的上升」。



醫務及衛生局局長盧寵茂在活動上致辭時表示，現時中央器官捐贈登記名冊登記數字有近40萬，為歷史新高。（盧翊銘攝）

本年度器官受贈者感恩大會的主題為「感恩捐贈者十五載 受贈者銘記情永在 」。盧寵茂在活動上致辭時表示，自己多年來由「前線小人物一路做上去」，指當時不僅要面對捐贈者的短缺，甚至連「基本嘅設備、儀器都好困難之下先做得到」。他說，每當來到此類聚會，見到戰友、以往的同事、曾醫治的病人，都感到開心及感恩。他續說，雖活動為十五載，但對捐贈者的感恩遠不至此，應追溯56年前首宗腎臟捐贈。

盧指，現時已在香港登記器官捐贈的市民有近40萬位，指過往認為40萬這個數字在是「不可能的數目」。但他又指，從另一角度而言，數字仍有很大的進步空間，「因為四十萬相對香港七百五十萬人嚟講，唔好講話百分之十，大概都唔到百分之六」。他期望未來的器官捐贈數字能有「跨越性的上升」。盧又提到內地兩位接受內地器官移植的受贈者芷希及祈祈，並感謝內地衛健委及相關部門的幫助。