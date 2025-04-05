房協居屋聚然、峻然暫接逾6600申請 超額約3倍 優先配額料用盡
撰文：陶嘉心
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【聚然／峻然／房協居屋】房協以市價七折推售兩個出售資助房屋項目、位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣「峻然」共1,604個單位，本月1日起接受申請。房協回覆查詢指，截至昨日（4日）下午5時，已接獲超過6,600份申請表，即超額認購約3倍。
房協主席凌嘉勤今日（4月4日）出席電台節目時表示，目前已收到超過4,000份申請，較供應單位數目翻倍，反映剛性置業需求。
料四成預留優先選樓配額將會用盡
項目首次引入「家有長者」及「家有初生」優先選樓安排，凌嘉勤出席港台節目《星期六問責》時表示，預計四成單位預留優先選樓的配額將會用盡。凌嘉勤續指，房協已啟動數個租住屋邨的重建計劃，若住戶希望選購心儀的資助出售單位，應及早提出申請。
至於一般申請者會否較難中韱，凌嘉勤表示，難以形容是否很難中韱，要視乎最終有多少人申請，而他個人而言是支持推出更多資助出售房屋。
▼ 「峻然」地盤及周邊環境 ▼
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房協資助出售房屋「峻然」
地址：觀塘安禧街
單位數目：約960伙
座數：兩座
層數：30層(包括兩層地庫)
關鍵日期：2027年9月30日
會所設施：峻逸廳、童樂天地、健身天地、悅讀區、峻景室、峻樂室、樂韻室、暢樂室、暢遊室等
停車場車位：136個
▼ 「峻然」451平方呎兩房單位 ▼
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▼ 粉嶺「聚然」474平方呎示範單位 ▼
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