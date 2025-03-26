房協居屋峻然｜預製廚廁不能拆　廚房中島可拆　樓王637萬無海景

房協今日（26日）宣布以市價七折推售兩個出售資助房屋項目，包括觀塘安達臣道資助出售房屋「峻然」。該項目合共有960伙，售價介乎249.7萬至636.7萬元，平均呎價為8,960元。單位與房委會居屋不同，已配備基本裝修、家電和廚櫃。



值得注意的是，「峻然」的廚廁為預制組件，房協在售樓書中提醒業主不得改動或拆除構件的外牆和內牆、樓板和頂板。至於開放式廚房單位首次採用的廚房中島則不是預裝組件，可以拆除。安達臣道位置偏遠「隔涉」，加上採用預制組件，會否擔心影響銷情？房協表示，房協過往的項目口碑很好，都很受歡迎，不時申請超額，對申請反應感到樂觀。



房協今日（26日）宣布以市價七折推售兩個出售資助房屋項目，包括觀塘安達臣道資助出售房屋「峻然」。（廖雁雄攝）

▼ 「峻然」地盤及周邊環境 ▼



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峻然呎價$8,084至$9,669

位於觀塘安禧街的「峻然」，屬於觀塘安達臣道前石礦場項目R2-4用地，共有兩座住宅大樓，樓高28層提供960伙，關鍵日期為2027年9月。實用面積介乎302至664平方呎，售價由249.7萬起，呎價8,084至9,669元。

地址：觀塘安禧街

單位數目：約960伙

座數：兩座

層數：30層(包括兩層地庫)

關鍵日期：2027年9月30日

會所設施：峻逸廳、童樂天地、健身天地、悅讀區、峻景室、峻樂室、樂韻室、暢樂室、暢遊室等

停車場車位：136個



▼ 「峻然」451平方呎兩房單位 ▼



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開放式廚房單位採用中島設計可拆除

房協於東景大廈設有示範單位，模擬2A座18樓B室的兩房開放式廚房單位，面積為451平方呎，售396.1萬元，呎價8,783元。客廳設有一個38平方呎、望向內園的「三合一」露台，即包括冷氣機槽及工作平台。單位開則方面，開門便是客廳，旁邊是開放式廚房，是房協項目中首次採用中島設計。

兩個睡房位於同一邊較「歸一」，其中主人房不算寬敞，擺放標準四呎雙人床後只能再多放置一個小衣櫃。客房則更細，估計只可放置單人床及一張書枱或房櫃。

樓王售近637萬元 呎價逾$9,500

根據售樓書，「樓王」為1A座26及27樓C室，售價636.7萬元，呎價9,589元，均為三房單位。其中主人房為套房，即單位內共有兩個廁所。廚房為梗廚設計，入伙時已配備了廚櫃、煮食爐等。

景觀方面，「樓王」單位的客廳、三間房間均望向東面大上托山，與海景無緣。相同間隔但望向相反方向的B室單位，則可俯瞰觀塘區及遠眺維港。由於前方房協另一項目「朗然」只有12層高，故預計「峻然」部分中高層單位有機會望到維港煙花景。

最平入場302呎單位 售249.7萬

至於售價最低的「入場」單位則為1A座2樓A室單位，面積為302平方呎，呎價為8,268元，售249.7萬元。該單位採用開放式廚房，廁所和睡房並排在一則，設有一個22平方呎的露台。換言之，扣除露台後，單位實用面積僅得280呎。

「峻然」所有單位的廚廁都是採用「組裝合成」預製鋼筋混凝土組裝。（售樓書截圖）

廚廁採用組裝合成預製組件 中島可拆

「峻然」所有單位廚廁都是採用「組裝合成」預製鋼筋混凝土組裝，房協在售樓說明書列明任何情況下，住宅物業的業主或佔用人都不得改動或拆除作為結構組件的「組裝合成」構件的外牆和內牆、樓板和頂板。

與房委會「清水樓」不同，房協資助出售房屋的單位入伙前已有裝修，需要改動或許較少。至於開放式廚房的中島，房委會指並非預製組件，但提醒買家若想改動，仍應留意售樓書規定及尋求專業人士意見。

房協物業發展及市場事務總監高雪瑩指，相信申請反應樂觀。（廖雁雄攝）

房協對申請反應感到樂觀

「峻然」位置鄰近前年房協前年推售的「朗然」，但未揀樓。被問到現時推出「峻然」會否影響「朗然」的銷售情況，房協物業發展及市場事務總監高雪瑩表示對兩個項目都有信心，又稱房協過往項目都很受歡迎，有超額的情況，相信申請反應都是樂觀。她又指，申請者可以考慮哪個項目較喜歡，可以再申請這一期新的資助出售房屋。