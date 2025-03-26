房協7折推售粉嶺聚然、觀塘峻然1604伙最平230萬　附申請資格詳情

房協今日（26日）宣布以市價七折發售兩個資助房屋項目，包括粉嶺馬會道「聚然」及觀塘安達臣道「峻然」共1,604個單位，實用面積介乎302至664平方呎，入場價分別為230萬及250萬元，平均呎價8,260元及8,960元。兩個項目預計2027年9月落成，房協4月1日至14日接受綠表及白表申請人申請，預計6月抽籤，第4季揀樓。



申請資格方面，房協表示六成單位預留給受房協重建項目影響的居民申請，四成則優先預留給「家有長者」及「家有初生」家庭申請者，尚有剩餘單位才會分配給普通申請人。近日居屋樓盤採用預製廚廁組件備受關注，房協表示「聚然」沒有使用預製組件者，「峻然」則使用了預製廚廁組件，不可改動間隔，售樓書會清楚說明。



▼觀塘安達臣道「峻然」示範單位▼



+ 13

兩項目預計2027年9月完工

座落粉嶺馬會道的「聚賢」，是房協位於北區的首個資助出售房屋項目，提供644個單位，實用面積介乎302至616平方呎。位於觀塘安達臣道R2-4地盤的「峻然」，則是房協繼「朗然」後，第二個在該區興建的資助出售房屋項目，提供960伙，實用面積302至664平方呎。兩個項目預計關鍵日期同為2027年9月，即亦準業主最快兩年後才可入伙。

市價七折發售 呎價最平$7,582

房協物業發展及市場事務總監高雪凝表示，兩個項目將以市價七折發售，與房委會最近一期居屋看齊。「聚然」售價介乎230.7萬至547.1萬港元，呎價為7,582至8,881元。「峻然」售價介乎249.7萬至636.7萬港元，呎價介乎8,084至9,669元。

▼ 粉嶺馬會道「聚然」示範單位 ▼



+ 12

兩房單位佔八成 售樓書列明峻然採用預製組件

兩個樓盤均提供一房至三房戶型，其中兩房單位約佔8成，設有開放式廚房及梗廚兩個選擇。呎價較貴「峻然」，單位廚廁採用了預製組件，房協將在售樓書中列明，亦會寫明間隔不可改動。

設備方面，全部單位都入伙時，都已配備基本裝修和家電，包括附設廚櫃、煮食爐、冷氣機、抽油煙機、熱水爐及浴室潔具，每戶均設有露台。

房協今日推出「資助出售房屋2025」，以市價七折出售粉嶺「聚然」及觀塘安達臣道「峻然」兩個項目共1,604個單位。（廖雁雄攝）

綠白表人士可申請

申請資格與房委會居屋申請資格看齊，公屋租戶可透過「綠表」申請，不設入息及資產上限，而「白表」申請者則須符合入息及資產限額，共有16間銀行或財務機構會提供九成按揭。

入息和資產限額

單身人士：3萬元和61.5萬元

二人或以上家庭申請者：6萬元和123萬元



大部份單位已預留給三類別申請人

兩個項目將於4月1日至14日接受申請，申請費為290元，預計6月抽籤、第四季揀樓。「聚然」及「峻然」最多60%單位，優先預留給受房協項目重建影響的申請人。另外每個項目有40%單位，首次引入機制，預留給「家有長者」和「家有初生」家庭申請者。倘若還有剩餘單位，將會供其餘申請人選購，當中有兩成分配給一人申請者，綠、表各佔一成。

今期項目撇除受重建影響的中籤者，其餘中籤者綠白表比例為四比六。房委會早前公布綠白表比例將調整為五比五，房協會於下一次出售資助房屋時參考。