房協居屋聚然、峻然今接受申請　母替子交表已備首期：借住畀佢先

【居屋／房協／聚然／峻然／建築方法／ＭiC／組裝合成】房協以市價七折推售兩個出售資助房屋項目、位於粉嶺馬會道的「聚然」及觀塘安達臣「峻然」共1604個單位，今日（1日）起接受申請。



有市民早上到房協位於大坑的交表處遞交領取申請表，大部人表示較心儀位於觀塘的「峻然」。有媽媽即場取表及交表替愛兒申請，又稱已預備了數十萬元首期，笑言「借住畀佢先」，希望兒子自行供樓，「還返啲錢畀我哋」。



+ 1

房協以市價七折推售兩個出售資助房屋項目，包括觀塘安達臣道資助出售房屋「峻然」，其廚廁為預制組件。（廖雁雄攝）

首日接受申請 數名市民交表

房協今期兩個資助出售房屋項目粉嶺「聚然」及安達臣「峻然」共1,604個單位，呎價介乎7,582至9,669元，配備基本裝修、家電和廚櫃。其中，「峻然」的廚廁為預制組件，房協在售樓書中提醒業主不得改動或拆除構件的外牆和內牆、樓板和頂板。

房協今早8時半起，於大坑浣紗街的區域辦事處外設立收集箱，供市民遞交申請表，早上有數人交表。持綠表資格，或持白表又符合入息及資產限額的市民均可以申請，今月14日截止。

為兒子預備了首期的李小姐，今早九時多到場取表後，於大約11時重回現場交表。（盧翊銘攝）

母為兒子取表交表 已預備數十萬首期

李小姐今早9時許到場取表後，大約11時重返中心交表。李小姐表示是為了租住大埔私樓單位的23歲兒子交表，她心儀觀塘的「峻然」，認為即使地點較為偏遠，但始終比粉嶺「聚然」接近尖沙咀等市中心地區。李小姐表示兒子擁有白表資格用白表，希望抽中一人單位。她已為兒子預備數十萬元首期，笑言「借住畀佢先」，希望兒子自行供樓，「還返啲錢畀我哋」。

▼ 「峻然」地盤及周邊環境 ▼



+ 3

輪候公屋三年多仍未上樓的何小姐，今日到場取表，打算抽樓碰碰運氣。（盧翊銘攝）

輪候公屋3年未上樓 市民交表碰運氣

與女兒一同居住的何小姐，輪候公屋超過3年仍未上樓，今日到場取表，打算抽樓碰碰運氣。她較心儀觀塘「峻然」項目，認為地點較方便，估計大廈2027年落成後交通配套將改善。何小姐不太介意單位是開房式廚房還是梗廚，認為「解決咗住屋問題先啦」，她又認為現時樓價貴，希望政府可以幫忙解決市民住屋需要。

房協資助出售房屋「峻然」

地址：觀塘安禧街

單位數目：約960伙

座數：兩座

層數：30層(包括兩層地庫)

關鍵日期：2027年9月30日

會所設施：峻逸廳、童樂天地、健身天地、悅讀區、峻景室、峻樂室、樂韻室、暢樂室、暢遊室等

停車場車位：136個



▼ 「峻然」451平方呎兩房單位 ▼



+ 13

房協資助出售房屋「聚然」

地址：粉嶺馬會道288號

單位數目：640伙

座數：兩座

層數：28層（包括基座及兩層地庫）

預計關鍵日期：2027年9月30日

會所設施：樂聚廳、童趣樂園、健身型地、聚薈室、牌藝室、趣藝室等

停車位：52個（不包括訪客停車位）



位於粉嶺馬會道的「聚然」，合共提供644伙，售價介乎230.7萬至547.1萬元。（黃浩謙攝）

▼ 粉嶺「聚然」474平方呎示範單位 ▼

