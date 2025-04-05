清明｜運輸署料今晚及明日各陸路口岸現回港潮 籲非繁忙時段出行
撰文：吳綽詩
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【清明節/西九高鐵站/羅湖口岸/落馬洲口岸】不少市民趁著清明「小黃金周」跨境旅遊。運輸署表示，預料今日（5日）較後時間及明日（6日）會有較多旅客使用各陸路管制站回港，高峰期間公共運輸服務的等候時間或較長，呼籲市民及早規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。
運輸署預料，今日較後時間及明日將有較多跨境旅客使用各陸路管制站回港，返港高峰期的公共運輸需求會較高，等候時間或會較長，已指示營辦商加強服務，以應付乘客需求。運輸署呼籲，入境旅客及早規劃行程，預留充裕交通時間，盡量選擇於非繁忙時段出行。
經港珠澳大橋返港跨境私家車會顯著增加
另外，經港珠澳大橋返港的跨境私家車亦會顯著增加。運輸署指，市民可透過應用程式「香港出行易」查閱大橋香港口岸的出入境客車通關廣場的交通快拍，而珠海口岸的車輛實時通關情況，則可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務查閱。至於「港珠澳大橋統一信息發佈平台」微信公眾號，可查看珠海口岸車輛出入境高峰時段預測，以便及早計劃行程。
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