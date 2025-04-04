清明節｜中環蓮香樓排長龍　舊文化變新寵　內地客為了「推車仔」

【清明節／蓮香樓／內地旅客／酒樓／茶樓／自由行】已有98年歷史的「蓮香樓」曾在疫情期間短暫停業，直至去年4月1日在原址重開後，成為內地社交平台小紅書的「新寵」。清明節今午（4日）一時半，目測約有半百人排隊，內地及台灣的旅客表示，專程到蓮香樓體驗香港舊式酒樓的推車仔文化。



蓮香樓店員江小姐估計，由於最近本港舉行七欖及Coldplay演唱會等國際盛事，因此旅客所佔比例上升，又提到蓮香樓剛剛踏入重開一周年，對未來抱持樂觀︰「希望係一個好嘅兆頭。」



2025年4月4日清明節，位於中環的蓮香樓剛重開一周年大排長龍。（廖雁雄攝）

▼ 2025.04.04 清明節蓮香樓剛重開一周年大排長龍 ▼



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清明節｜中環蓮香樓剛重開一周年 下午約半百人排隊

歷經停業的近百年酒樓「蓮香樓」，2022年不敵疫情短暫停業後，去年愚人節（2024年4月1日）原址中環威靈頓街重開營業，隨即吸引大批港人及旅客光顧，感受香港舊式酒樓文化，更成為內地社交平台小紅書的「新寵」。

今年清明節緊接周六及周日，即打工仔合共獲得三日假期，不少內地旅客亦趁小黃金周來港旅遊。中環蓮香樓今午約一時半大排長龍，目測約有半百人排隊等待，包括來自內地、日本及台灣等地旅客。

來自成都的胡小姐一直希望感受酒樓的推車仔文化，因此經朋友推介後，第一站便到蓮香樓喝午茶。（廖雁雄攝）

清明節｜成都客剛到埗首站即到蓮香樓飲茶 讚叉燒包美味

來自成都的胡小姐趁假期來港探望朋友，今早經深圳坐高鐵來港計劃明日遊麥理浩徑、後日回家。她表示一直希望感受酒樓的推車文化，因此經朋友推介後，第一站便到蓮香樓飲茶，大讚叉燒包美味，又指排隊時間比想像中快，只花費約30分鐘。

台灣旅客曾小姐第五次來港旅遊，晚上將坐飛機離港，過去三日曾到迪士尼樂園及尖沙咀等旅遊景點。她表示，由於台灣YouTuber「欸你這週要幹嘛」曾推介蓮香樓，因此把握時間，趁離開前感受香港酒樓的推車文化。

曾小姐大讚疫情後的香港更好玩，「好像有很多不一樣的變化。」（廖雁雄攝）

清明節｜台灣旅客讚疫後香港更好玩︰很多不一樣的變化

曾小姐上一次來港已是新冠疫情前2019年，她大讚疫情後的香港更好玩，「好像有很多不一樣的變化」，市面更為熱鬧，商店推出特別的新花款。例如她剛剛便在網紅麵包店「Vission Bakery」花費逾300元買蛋撻，打算回台灣後派給好友。

曾小姐計劃聖誕節再來港旅遊，「距離疫情有點久，所以沒有太大印象，這一次體驗蠻新的，因為太久沒來了。」

清明節｜港客帶子女見識舊文化︰沒想到大排長龍

除了外地旅客外，隊伍中也有專程而來的港人。居於沙田的翁先生與家人今早在尖沙咀觀看電影後，順道到蓮香樓讓子女見識香港舊式文化，但沒想到大排長龍。「小朋友返學一至五嚟唔到，冇辦法喇，唯有假期先可以嚟到，我又估唔到今日咁多人。」

翁小朋友說，蓮香樓為香港碩果僅存的舊式酒樓，因此感到非常期待，希望可品嚐蝦餃及燒賣等點心。「如果唔珍惜畀人拆，就未必有返呢一種酒樓。」

店員江小姐估計，由於最近本港舉行七欖及Coldplay演唱會等國際盛事，因此旅客所佔的比例提升。（廖雁雄攝）

清明節｜店員料七欖及Coldplay演唱會等盛事帶動人流：係好嘅兆頭

店員江小姐表示，今日的排隊時間約為30至35分鐘，屬於正常水平，與平時的時間差不多。不過她估計，由於最近本港舉行七欖及Coldplay演唱會等國際盛事，因此旅客所佔的比例提升，包括來自台灣、日本及韓國等。

江小姐強調，為了向旅客提供友善的體驗，已加強服務水平，例如向排隊顧客派發茶水，及早提供點心紙，並細心解答他們的疑問，介紹香港的特色點心等。

蓮香樓剛剛踏入重開一周年，江小姐對未來抱持樂觀︰「希望係一個好嘅兆頭，因為我哋啱啱重開咗一周年，上年四月一號係我哋重開嘅日子，啱啱好係重開一周年嘅過幾日，所以有啲客會嚟多多支持。」