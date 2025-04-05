緬甸地震｜港救援隊當地救災最大挑戰是蚊患　願災民盡快重建家園

緬甸上月28日發生黎克特制7.9級強烈地震，港府派出的救援隊到達緬甸協助救災至今已超過一星期。正在緬甸協助救援的入境處高級入境事務主任王銳靖今（5日）表示，救援隊暫時遇到最大的困難是要應對當地炎熱天氣及蚊患問題。



為了盡快讓救援隊人員適應當地的環境，王銳靖表示，感謝中國駐緬甸大使館、駐曼德勒總領館及中國救援隊，因為他們為香港救援隊提供了後勤支援，包括為救援人員送來蚊帳及防蚊用品等物資。



緬甸上月28日發生黎克特制7.9級強烈地震，港府派出的救援隊到達緬甸協助救災至今已超過一星期，救援隊暫時遇到最大的困難是要應對當地炎熱天氣及蚊患問題。（保安局Facebook）

保安局今日在Facebook上載短片，由王銳靖介紹入境處參與的救援工作，王指，工作主要負責聯繫外交部駐港特派員公署及中國駐緬甸使領館，為救援隊提供後勤支援，例如提供證件及通關便利。

正在緬甸協助救援的入境處高級入境事務主任王銳靖指，工作主要負責聯繫外交部駐港特派員公署及中國駐緬甸使領館，為救援隊提供後勤支援。（保安局Facebook）

正在緬甸協助救援的入境處高級入境事務主任王銳靖今（5日）表示，救援隊暫時遇到最大的困難是要應對當地炎熱天氣及蚊患問題。（保安局Facebook）

感謝中國駐緬甸大使館為救援隊送來蚊帳、防蚊用品等物資

王銳靖指出，目前遇到最大的困難，是要應對當地炎熱的天氣以及蚊患問題。為了盡快讓救援隊的人員適應當地的環境，他表示，非常感謝中國駐緬甸大使館、駐曼德勒總領館及中國救援隊，因為他們為特區救援隊提供了一切的後勤支援，包括為救援人員送來蚊帳、防蚊用品等物資。

救援期間見聞讓救援隊隊員十分痛心

王銳靖稱救援期間見聞讓他十分痛心，抵達當地後發現大部份樓宇倒塌，也知道有不少當地居民失去了自己的家園，甚至可能他們的家人不幸離世或受傷。王希望他們可以盡快重建家園，恢復正常生活。

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