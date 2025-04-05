阿MO受傷141周經歷很多意想不到生命創舉　他——仍是那樣勇敢面對

MIRROR演員會墜屏意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）受傷至今141星期，，其父李盛林在最新代禱信中形容，阿MO經歷了很多意想不到的「生命創舉」，從身體原是靜止狀態，開始在更新治療中，大部份的「脊神經」和C4-C6/7的感覺出現反應，並在晶片「內外的神經刺激」，部份可以有活動的跡象。



李盛林指，踏進141周，阿MO仍是那麼樣勇敢面對自己狀況，仍是專心一致努力珍惜可以得治療機會，並不斷發掘最尖端治療可能，這樣的心態，終會得到治療康復的一天。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李盛林今晚（5日）在代禱信中指，阿MO在治療過程中，雖然儀器齊全、條件備足，若沒有神使神經腺生長過來，也是徒有環境和儀器。

阿MO深感到家人及摯友鼓勵和支持 可安心每天找著得治療機會

李盛林稱，阿MO一直深感到家人及摯友的鼓勵和支持，從第一天出事至今，他們各方的安排、聯絡和分擔，使阿MO不用太掛心和感憂心忡忡治療的安排，可以安心每天找著得治療的機會。

在過去141周，阿MO轉了幾個治療地方，每一個轉變都是不簡單，有時想到若不是家人同心同行，單憑他自己的狀況，真是沒有可能成事。

阿MO（中）及父親（右）。（李啟言IＧ圖片）

阿MO身體從靜止狀態 到部份「脊神經」可以有活動跡象

李盛林稱，阿MO近期在新的地方接受創新的治療，已經歷了很多意想不到的「生命創舉」，從身體原是靜止狀態，開始在更新治療中，大部份的「脊神經」和C4-C6/7的感覺出現反應，並在晶片「內外的神經刺激」，部份可以有活動的跡象。

李盛林指，阿MO仍是那麼樣的勇敢面對自己的狀況，這樣的心態終會得到治療康復的一天。（李啟言IＧ圖片）

李盛林指，對一個長期傷患的人而言，重要的是看到治療的機會，而不是單看經濟的支援。雖經濟有助康復治療，但若找不到治療的方法，或所處地方的法規不容許有「配合」的治療，又或是礙於某些醫護失去初心等等就算有錢也是無計可施。

阿MO勇敢面對自己狀況 父：這樣的心態終會得到治療康復的一天

踏進141週，阿MO仍是那麼樣的勇敢面對自己的狀況，仍是專心一致的努力珍惜可以得治療的機會，並不斷的發掘最尖端治療的可能。這樣的心態終會得到治療康復的一天。

李盛林指，阿MO仍是那麼樣的勇敢面對自己的狀況，這樣的心態終會得到治療康復的一天。（李啟言IＧ圖片）

代禱信全文：

李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 141 (20250406) - 「無祂不成的東風」

「 我栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長。可見栽種的算不得甚麼，澆灌的也算不得甚麼，只在那叫他生長的神。」 (哥林多前書 3:6-7)

【經文解釋 (上)】

1) 起初，神創造大自然宇宙的時候，一切創造的環境預備好了，最後創造了亞當和夏娃。四周環境都有了，但若不是神創造人類，使他成為有靈的活人，有生機和氣息，環境仍是環境，沒有甚麼生機可言。

2) 保羅藉此同樣表達了不單是人的肉體生命，連人的屬靈生命雖有環境配合，但最重要的仍是神使其生長。

【阿MO在經文中的體驗 (上)】

1) 在治療的過程之中，雖然儀器齊全、條件備足，若沒有神使神經腺生長過來，也是徒有環境和儀器。正如上兩封代禱信提及的「神經可塑性 – 突觸」(Neuroplasticity)，就算有了「脊髓神經刺激晶片」和「幹細胞」，都不能肯定「神經軸突終端的突觸」會正常生長延伸。

2) 正如以上經文所說：有了「栽種」和「澆灌」，但若沒有神賜下「生長的能力」，一切也無能為力。。但願創造主的能力在阿MO身上大大顯明，使「突觸」正確穩定地延伸，可以接駁C4創傷以下的脊髓神經。

(一) 啟言 (Mo)：

1) 甘心同行的家人

a) 一直深感到家人及摯友的鼓勵和支持。從第一天出事至今，他們各方的安排、聯絡和分擔，使阿MO不用太掛心和感憂心忡忡治療的安排，可以安心每天找著得治療的機會。

b) 在過去141週的日子轉了幾個治療的地方，每一個轉變都是不簡單。有時想到若不是家人同心同行，單憑自己的狀況，真是沒有可能成事呢！

2) 醫療到位的團隊

a) 因應不同治療地點，阿MO也經歷了幾個醫療團隊。大致上每一個都是盡心盡力，表現出醫護者的初心。特別是在急症醫院和教授團隊的醫護，他們都是盡上心思，也是盼望阿MO在似是絕望中能穩定下來，更能帶來醫學的奇蹟，給傷患者盼望。

b) 近期在新的地方接受創新的治療，阿MO已經歷了很多意想不到的「生命創舉」，從身體原是靜止的狀態，開始在更新的治療中，大部分的「脊神經」和C4-C6/7的感覺出現反應，並在晶片「內外的神經刺激」，部分可以有活動的跡象。

3) 掌握照顧的護工：

每一個四肢不能如常活動的人更是需要照顧者耐心和細微的觀察，了解當事人的習慣和脾性，才能建立美好的互動。就正如一個常人都有其獨特的一面的。感謝神，目前這幾位護工姐姐也習慣了對阿MO的照顧方式，彼此協調相處。

4) 經濟支援所能產生的果效

對一個長期傷患的人而言，重要的是看到治療的機會，而不是單看經濟的支援。雖經濟有助康復治療，但若找不到治療的方法，或所處地方的法規不容許有「配合」的治療，又或是礙於某些醫護失去初心等等就算有錢也是無計可施。更重要的是，傷患者仍很想積極配合，有動力可以配合治療，卻無奈找不到合適配合的方法或渠道，就算有足夠的醫療經費又有何用處？

5) 克服困難的阿MO

踏進141週，阿MO仍是那麼樣的勇敢面對自己的狀況，仍是專心一致的努力珍惜可以得治療的機會，並不斷的發掘最尖端治療的可能。這樣的心態終會得到治療康復的一天。

6) 無祂不成的東風

以上五點中所提及的條件——環境、設備、人力、資源、信念——若沒有創造主親自介入，仍無法產生真正的轉化，東風又何來能出現呢！

7) 禱告：

請為齊備的環境感恩，更需要為神讓阿MO的「神經突觸」生長禱告。

(二) Mo爸媽：【生命經歷體驗分享】：人算甚麼

1) 作為父母在阿MO的經歷，深深體會到人可以有很大的能力，但都卻非終極。最近各處出現的大地震，更是體會到人的渺小無能。更看到不少的政界巨人和富豪都要面對人生終極的一刻。感嘆著：「人算甚麼」，生命竟是如此脆弱。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - 「141 無祂不成的東風」。