緬甸地震｜醫管局醫療團隊隨行　災區義診及於營地設置模擬急症室

緬甸上月28日發生黎克特制7.9級強烈地震，造成慘重傷亡。港府派出特區救援隊協助救災，醫管局的醫療團隊亦有隨行。保安局周日（6日）在社交平台上載短片，介紹醫管局醫療團隊工作，包括照顧救援隊員健康，每日同隊員檢查身體狀況，以及到災區義診。醫療團隊亦帶備大量藥物同簡單儀器，於營地設置模擬急症室，隨時救急傷患。



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醫療帳幕備70多種藥物 每日出勤前健康檢查

博愛醫院急症科註冊護士彭家明介紹，醫療帳幕內的設施，包括供隊員出動時所用的頭盔及背囊，內有截肢儀器及用於擠壓綜合症的藥物。帳幕內有多箱藥物，彭家明指醫管局為今次救災準備了70多種藥物，涉及止痛藥物、腸胃藥、補充身體水份的藥物。

彭家明指出，同事每天出勤前，早上都要到帳幕接受身體健康檢查，確保當日適合出勤。出勤者亦會配置一個藥箱，為隊員準備有需要時的基本藥物，包括止痛藥、消毒藥水，以及大量體液補充粉，一旦他們大量缺水時可以補充身體的水分和鹽分。

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日間達40多度需提防熱病 蚊患問題亦令人擔心

醫管局聯合醫院急症室副顧問醫生曾永康稱，在此次救援當中，最大的困難是天氣問題，日間可以高達攝氏40多度，另一個令人擔心的是蚊患，已提醒所有人員注意及塗抹防蚊用品。

醫管局新界西醫院聯網急症部顧問護師陳旭榮稱，醫療帳幕內設有治療區，是將急症室的概念搬到駐紮營地，可以處理日常的急救。由於當地天氣實在太炎熱，團隊亦擔心救援隊員出現熱病的情況，熱衰竭甚至中暑，亦特別準備了生理鹽水助同事補水。

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醫管局律敦治急症室部門主管蕭粵中表示，團隊亦建立平台，向各個單位發布傳染病等重要資訊，讓大家做好預防措施。

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