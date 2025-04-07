張李佳蕙坐正機管局行政總裁　30年間由嫁港人台灣媳婦變機場一姐

機場管理局今日（7日）公布，董事會已通過署理行政總裁張李佳蕙今日正式「坐正」，任期為期三年。運輸及物流局局長陳美寶歡迎張李佳蕙出任行政總裁，指相信在其帶領下，機管局將繼續鞏固香港國際機場作為國際航空樞紐的領導地位。



張太在台灣出生，後移居美國，後因嫁給港人丈夫、現中文大學決策、營運與科技學系教授張惠民，又由美國來到香港生活及工作。她在1992年加盟香港機場管理局，歷任多個職位，從中國機場首位女老總，升至機管局「一姐」。



在機管局拍攝介紹機場的《這就是轉機》第六集影片中，機管局署理行政總裁張李佳蕙分享機場的人才。（機管局提供圖片）

張李佳蕙在機管局執掌多個高級管理層職位

運輸及物流局今日發新聞稿表示，機管局董事會已於3月31日通過委任張李佳蕙為下任機管局行政總裁，並獲特首李家超批准，其任期今日生效，為期三年。

張李佳蕙現年64歲，於1992年加入機管局，2022年12月獲委任為首席營運總監，在機場管理方面擁有超過30年經驗，先後在機管局執掌多個高級管理層職位。她現時兼任珠海市珠港機場管理有限公司董事及滬港機場管理（上海）有限公司副董事長。

在機管局拍攝介紹機場的《這就是轉機》第六集影片中，機管局署理行政總裁張李佳蕙（右）與主持張艾嘉（左）分享機場的人才，談到二人都在台灣出生，後到香港發展事業。（機管局提供圖片）

1992年加盟機管局 之前在紐約及加州矽谷高科技公司工作

張李佳蕙持有美國南伊利諾大學工商管理碩士學位及紐約州立大學電腦科學學士學位，並於史丹福大學修讀行政管理課程。她曾在美國紐約及加州矽谷高科技公司工作多年，其後於1992年加盟香港機場管理局，珠海市政府2006年10月與香港機管局合資持有珠海機場，張太被派到出任管理公司總經理，展開一連串改革，為中國機場首位女老總。

張李佳蕙台灣出生 嫁給港人大學教授後移居香港

在機管局拍攝介紹機場的《這就是轉機》第六集影片中，張李佳蕙與主持兼導演張艾嘉交談，二人背景相似，都是台灣出生的女生，來到香港展開事業。張太透露，她在12歲時移居美國，後因嫁給香港人，在1992年來到香港生活及工作，二人育有一女。

中文大學決策、營運與科技學系教授兼商學院副院長（碩士課程）張惠民。(資料圖片／馬健彰攝)

張太的丈夫是中文大學決策、營運與科技學系教授兼商學院副院長（碩士課程）張惠民，專業範疇包括交通運輸、創新與科技、物流，夫婦二人相當「匹配」。

張李佳蕙在機管局服務超過30年。（資料圖片）

運輸及物流局局長陳美寶歡迎張李佳蕙出任行政總裁，指相信機管局在其帶領下，將繼續鞏固香港國際機場作為國際航空樞紐的領導地位，並繼續推動機場的長遠發展，包括把握三跑道系統帶來的龐大機遇、打造機場為世界領先的機場城市、加強多式聯運網絡以融入粵港澳大灣區的發展，以及助力航空業持續創新突破。

機管局董事會已通過張李佳蕙為下任機管局行政總裁。（資料圖片／梁鵬威攝）

機管局去年6月宣布時任行政總裁林天福接替蘇澤光擔任主席。當時出任首席營運總監的張李佳蕙，出任署理行政總裁，該職位進行全球招聘。