新地空運中心與機管局續租至2043年　投放至少4億元升級

新鴻基地產旗下機場空運中心，今日（4日）宣布延長與機管局租約15年至2043年，新地主席兼董事總經理郭炳聯指會投放至少4億元升級，包括翻新大樓、引入智能數碼化系統等，目前優化工程已展開，預料在2026年初開始分階段落成，料整體貨運吞吐量可提升30%。



新鴻基地產旗下機場空運中心，今日（4日）宣布延長與機管局租約15年至2043年，並投放至少4億元升級。（盧翊銘攝）

新鴻基地產旗下機場空運中心，今日（4日）宣布延長與機管局租約15年至2043年，並投放至少4億元升級。（盧翊銘攝）

空運中心改善工程已開展 料2026年初分階段落成

新地表示，空運中心優化工程已經展開， 料2026年初分階段落成，屆時整體貨運吞吐量可提升高達30 %。除了翻新大樓，引入多項優化措施，包括改進倉庫、靈活佈局，日後客戶可根據實際需要靈活調配倉庫空間，適合中小企需求；引入智能數碼化系統，如智能交通管理系統等，優化車流控制，配合機場大數據，提升物流順暢度。

另外，會引入綠色建築、太陽能板、為電動貨車及電動叉車等配備綠色能源充電裝置等，並增設員工設施，例如共享空間、休息區、健身室、沐浴間，又計劃加強餐飲及零售配套設施。

郭炳聯表示，今次續租及投放更多資源，可助香港鞏固國際航空物流樞紐地位，更能促進大灣區其他城市聯通合作等。（盧翊銘攝）

郭炳聯表示，航空運輸對香港整體經濟及貿易發展佔有重要席位，空運佔香港貿易總值超過54%，疫情後現時貨運量已超越2019年前表現，其中空運中心協助機場處理約30%貨運裝載量。他稱今次續租及投放更多資源，可助香港鞏固國際航空物流樞紐地位，更能促進大灣區其他城市聯通合作等。

運輸及物流局局長陳美寶致辭時則稱，空運中心是政府拓展物流發展的緊密夥伴，亦是機場處理空運物流的重要資產。（盧翊銘攝）

運輸及物流局局長陳美寶致辭時則稱，空運中心是政府拓展物流發展的緊密夥伴，亦是機場處理空運物流的重要資產，形容今次機場空運中心的投資是大顯身手、正當其時，又指機管局已在機場島南面預留做轉運和冷鏈的土地，可支持跨境電商服務。

機管局主席林天福則指，正積極提升機場物流基建，包括新智慧物流中心、跨國速遞公司及樞紐中心擴建，以及發展轉口郵件中心等。