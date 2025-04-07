調查顯示三分二煙民食另類煙　反映可輕易從黑市購入這類產品

煙民組織「煙語知聲」今日(7日)公布，早前於尖沙咀、中環等地點，收集到逾500人次煙民用過的傳統煙煙頭或另類煙煙彈，結果顯示吸食另類煙的煙民比例佔三分之二，認為數據反映政府3年前已禁止進口如電子煙、加熱煙草產品，但仍無法遏止黑市流入的另類煙，反映煙民仍輕易從黑市購入這類產品。



「煙語知聲」上月底收集逾500人次的市民用過的傳統煙煙頭和另類煙煙彈，共裝滿3個1.8公升容器。

批評政府統計處調查僅2.6%煙民吸食另類煙未能反映真實

「煙語知聲」指，政府統計處在2024年公布的《主題性住戶統計調查第79號報告書 - 吸煙情況》表示，2023年香港使用另類煙的煙民僅佔總煙民的2.6%。「煙語知聲」認為未能反映真實情況，因該數字只是政府以電話訪問得出。

「煙語知聲」上月底收集逾500人次的市民用過的傳統煙煙頭和另類煙煙彈，共裝滿3個1.8公升容器。（盧翊銘攝）

「煙語知聲」於上月26至30日，於尖沙咀、旺角、觀塘、金鐘及中環收集到逾500人次煙民用過的傳統煙煙頭或另類煙煙彈。傳統煙煙頭裝滿了一個1.8公升的容器，而另類煙煙彈則裝滿了兩支1.8公升容器。他們認為結果顯示，另類煙使用者比例遠較政府估算的數字為高。

經濟學者徐家健按另類煙使用量估算，另類煙的潛在稅收可達76億元。（盧翊銘攝）

政府於2022年4月30日起禁止進口、推廣、製造、售賣及為商業目的而管有另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙草產品及草本煙。「煙語知聲」發言人楊浩泉則指，政府禁售電子煙後，組織仍能收集到大量另類煙煙彈，反映煙民仍輕易從黑市購入這類產品。經濟學者徐家健則按另類煙的使用量估算，另類煙的潛在稅收可達76億元。

政府將推「控煙十招」，包括禁止加味煙。楊浩泉期望政府重新審視煙稅政策以達最大經濟效益，及重新審視禁加味煙政策，以免私煙情況加劇：「控煙十招入面最奇怪嗰個位就係加味煙嘅處理手法，等同政府同全世界宣布，有味嘅煙係黑市專賣。」