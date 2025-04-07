恒生指數暴跌3021點｜陳茂波斥美國行霸權為實　港續保自由港地位

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】貿易戰升溫，環球股市下挫，本港恒生指數全日跌3,021點，創恒指歷來最大單日點數跌幅。



財政司司長陳茂波傍晚見記者，他斥美國方面行對等為名，行霸權為實，嚴重衝擊全球經濟復蘇進程，指在消費者層面，美國消費者首當其衝。被問為何不對美國推出反制措施，陳茂波指香港在一國兩制下是其中一個最重要的基本優勢便是「自由港」，是基本法提供的保障，強調要繼續支持及保護「自由港」的核心優勢，對於香港與其他經齊體開展貿易非常重要，政府會繼續保持「自由港」的地位。



貿易戰升溫，恒生指數4月7日中午收市跌2,445點，守住2萬點水平。（廖雁雄攝）

貿易戰升溫，環球股市經歷「黑色星期一」，4月7日下午開市後，恒生指數持續下跌，收市瀉3,021點，創恒指歷來最大單日點數跌幅，2萬點失守。（夏家朗攝）

陳茂波料美國經濟或會陷入衰退 拖累環球經濟

陳茂波表示，美國上周向幾乎所有盟友徵收所謂對等關稅，做法無理，無視世貿規定，破壞了多邊貿易體制，擾亂全球供應鏈，嚴重衝擊全球經濟復蘇進程，斥美國方面行對等為名，行霸權為實。

他指市場估計美國經濟或會陷入衰退，環球經濟亦會受到拖累。他指在企業層面，供應鏈受嚴重干擾，不少出口企業會深受打擊；在消費者層面，美國消費者首當其衝。

恒生指數4月7日暴跌3,021點，財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者。陳批評美國上徵收所謂對等關稅做法無理，無視世貿規定，破壞了多邊貿易體制。（夏家朗攝)

陳茂波：本港有幾個推動經濟增長引擎 確保金融體系穩定及安全

被問到今次美國加徵關稅對本港股市及各行業的影響，陳茂波表示，關稅影響是多方面的，除了貿易層面，對美國以至環球經濟有外溢的影響，香港作為細小全開放經濟體，以及貿易樞紐，難免受到影響。但他指本港有幾個推動經濟增長的引擎，包括貿易、金融、創科，政府多年來一直努力鞏固本港傳統優勢，在金融貿易都有不同措施，同時培育產業。

不過他提到在股票市場，因應國際貿易糾紛，緊張情緒以至由此引發的其餘可能出現的情況，例如通漲、息口轉變等，都會對金融市場造成影響。因此政府會保持高度警惕的態度，與各監管機構作全天候聯動式監管，確保金融體系穩定及安全，同時透過推通發展，令香港實力愈來愈強。

續支援中小企資金周轉、開拓市場、升級轉型

他又指，中小企等近期承受的壓力會較大，但政府在資金周轉、開拓市場、幫助升級轉型上的支援，都會繼續。他與特首李家超、商務及經濟發展局局長丘應樺，以至其餘局長，都會外訪開拓新市場。

陳茂波又補充，內地經濟運轉有力，國家基本經濟面穩中向好，政策空間大，政策工具多，他相信香港內聯外通，為香港經濟發展提供依靠。

「自由港」獲《基本法》保障 對與其他經齊體開展貿易非常重要

被問為何不推出反制措施，陳茂波指香港在一國兩制下，其中一個最重要的基本優勢便是「自由港」，是《基本法》提供的保障，不管資金、貨物、人才、資訊都能自由進出，是核心競爭優勢，股票市場韌性強、流通量大、「有買有賣」、買賣差價緊、承接力非常強，他強調要繼續支持及保護「自由港」的核心優勢，對香港與其他經齊體開展貿易非常重要，政府會繼續保持「自由港」的地位。