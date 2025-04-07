恒生指數暴跌｜陳茂波18:15見記者　財庫局：全天候維護金融安全

【恆生指數/hsi/金價/股市/股票/特朗普/關稅】受美國總統特朗普的關稅措施影響，恒生指數今天（7日）首次單日瀉3,021點，亞太區股市表現最差，環球股災經歷「黑色星期一」。財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，金融市場瞬息萬變，政府會維護金融安全，與金融監管機構緊密合作，全天候監管貨幣、股票、期貨、衍生工具等市場。



財政司司長辦公室下午5時許通知傳媒，財政司司長陳茂波將於傍晚6時15分在政府總部會見傳媒。



陳浩濂稱公共財政面對高額赤字，政府要恪守財政紀律。

金融市場是瞬息萬變，去維護我們金融安全，政府與金融監管機構一直緊密合作，對我們的貨幣、股票、期貨、衍生工具等市場進行跨市場、聯動式和全天候監管。 財經事務及庫務局副局長陳浩濂

陳浩濂出席立法會財經事務委員會會議時說，本港作為領先國際金融中心之一，金融市場受全球不穩定因素影響，但香港金融基礎十分穩健，流動性充足，一直公平有序運作，會繼續與金融監管機構保持警惕監察市況，維持金融穩定。

特朗普上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，中國周五（4日）宣布反制措施，對所有來自美國商品同樣加徵34%。受到貿易戰升溫拖累下，環球股市自上周四（3日）全面下挫，今早亞太區股市延續跌勢，其中日本股市曾瀉約3,000點，失守31000點關口。投資者將資金泊入具避險功能的債市，美國10年期國債孳息率下試3.9厘。不過金價及油價卻下挫，現貨金跌穿3,000美元，紐約期油亦跌穿60美元。