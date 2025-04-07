恒指HSI暴跌！戴德梁行指股市升幅近蒸發　若持續低迷必打擊樓市

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】戴德梁行今日（7日）發表香港房地產市場2025年第一季回顧及展望。隨著政府在最新一份財政預算案減免印花稅，細價樓受市場追捧，帶動新盤銷情暢旺；第一季度交易宗數按年升24%至約12,200宗。惟息口仍處於較高水平，第一季樓價續錄得輕微下跌0.9%。預計今年整體成交量與去年相約，樓價則在正負3%水平內浮動。



另外，對於今日恆指大瀉約3,000點，戴德梁行表示，股市在今年初起大幅上升，勢頭持續了3至4個月，期間的升幅最新已經接近全部蒸發，預計若股市在之後幾個月表現一直低迷，基於財富效應及整體經濟因素影響，樓市絕對會受打擊。



放寬印花稅政策支持成交量回升、樓價跌幅於季尾收窄

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明表示，隨著政府在2月份新一份財政預算案中放寬 400 萬元或以下細價樓印花稅，住宅市場氣氛有所回暖。3月份住宅總成交量明顯反彈至近5,400伙，帶動第一季成交量錄得約12,200伙，按年升 24%。隨著部分買家恢復入市信心，發展商順勢推盤，新盤市場交投升溫，相信三月份一手住宅成交佔比將進一步攀升。

樓價方面，根據政府差估署數據，2月份整體住宅樓價指數按月跌0.9%，使今年首兩個月樓價累跌約1.6%（截至2月數據）。另根據本行追蹤的中小型住宅單位售價指數，截至第一季度，本季樓價亦回調1.7%。預期後市成交多集中於細銀碼樓盤。

左起戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明、戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝、戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢。

大跌市料短期影響不大 若股市持續低迷必打擊樓市

對於今早恆指大瀉約3,000點，會否對樓市帶來影響。黎劍明解釋，股市在今年初起大幅上升，勢頭持續了3至4個月，期間的升幅最新已經接近全部蒸發，但仍有許多資金在之前已經抽走，準備流向其他市場。

所以樓市的反應會有所滯後，預計短期內成交量不會有太大影響。但若股市在之後幾個月表現一直低迷，基於財富效應及整體經濟因素影響，樓市絕對會受打擊。

大跌市料短期影響不大，若股市持續低迷必打擊樓市。

經濟局勢不穩定、樓價年內正負3%浮動

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，然而本港樓市仍然受制於最近環球貿易和經濟局勢帶來的不穩定性。

展望後市，若經濟及股票市場能再次企穩，同時美國聯儲局能於年內持續減息，才能支持後市成交量持續，從而帶動樓價回穩。由於現時市況相比年頭開局時預期的波幅更大，部分投資者和潛在買家可能再次觀望，我們預計整體成交量與去年相約，而樓價於年內可能在正負3%的水平內浮動。

需要時間消化及觀望

被問到美國最新宣布增加關稅，對市場的衝擊情況。鄧淑賢認為，市場面臨突發的消息或政策時，通常需要時間消化及觀望，所以相信投資者的態度會轉趨審慎，保持觀望，短期成交量可能有輕微停滯，升勢放緩。