第二届中華文化節6月起舉行　設280場表演　逾3000名藝術家參與

第二届中華文化節將在今年6月至9月舉行，將以「文字」為主題，設280場表演及藝術活動，有超過3000名藝術家參與。門票將於下星期二（15日）起發售。

康文署總經理倪淑儀預計，今年的參與人次或可超過100萬，署放已留2000萬元籌辦。



第二届中華文化節將在今年6月至9月舉行。（康文署提供）

今年文化節的開幕節目是中國東方演藝集團的現代舞詩劇《詩憶東坡》，由國際著名編舞家沈偉創作，取材於蘇東坡詩詞，並結合音樂、舞蹈、詩詞國畫等元素。康文署指，今年中華文化節主題是文字，因文字對於文化發展發揮關鍵作用，促進中華文學的誕生和傳播，形容文字、文學和表演藝術可謂相輔相成，密不可分。

康文署指，今年中華文化節主題是文字。（康文署提供）

文化節每年聚焦介紹一個城市的文化，上届為上海，今届則是西安。康文署指，西安是十三朝古都，保留大量秦、漢、唐等朝代的珍貴歷史文物。香港歷史博物館將與陝西省文物交流中心合作，策劃的陝西秦漢文物展《天下一統》，展出包括秦俑在內的過百套珍貴文物。

文化節每年聚焦介紹一個城市的文化，上届為上海，今届則是西安。（康文署提供）

中華文化節由康文署策劃，署方指活動讓廣大市民和旅客有更多機會欣賞中華傳統文化，並助力愛國主義教育工作，提升市民的國民身分認同。文化節大部分活動門票將於本月15日起，在城市售票網開售。