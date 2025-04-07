孖生兄弟2020年涉刑毀喜茶脫罪　官認為裁決有悖常理　發還再考慮

浸會大學生會前外務副幹事長戴嘉平及其孖生哥哥戴嘉正，在2020年5月13日在沙田新城市廣場的「和你Sing」活動中，被指破壞商場內地連鎖飲品店「喜茶」分店。兩人經審訊後裁定刑毀及拒捕罪名不成立。律政司早前提出上訴，高等法院法官陳仲衡今（7日）頒判辭，認為涉案WhatsApp訊息與閉路電視片段互相吻合，原審裁判官的脫罪裁決有悖常理，裁定律政司上訴得直，案件發還原審重新考慮。



兩兄弟曾在另一案被裁定暴動罪成

兩名被告戴嘉正和戴嘉平被控一項刑事毀壞，指他們於2020年5月13日，在沙田新城市廣場的「喜茶」內，損壞兩部收銀機顯示屏和一部八達通處理器，總值15,200元。戴嘉平另被控抗拒在正當執行職務的警務人員14511。原審裁判官崔美霞裁定二人無罪。兩兄弟早前因 7.1金鐘衝突案被裁定暴動罪成，被判入教導所。

沙田新城市廣場的喜茶，於2020年5月13日曾遭人破壞，熒幕被人擊毀。（網上圖片）

沙田新城市廣場的喜茶，於2020年5月13日曾遭人破壞，熒幕被人擊毀。（網上圖片）

訊息與閉路電視片時間上吻合

律政司的陳詞指，戴嘉正在事發當晚8時29分建立名為「hey condom」WhatsApp群組，兄弟等人是群組成員。8時46分，戴嘉平發出「we r ready」的訊息，戴嘉正3分鐘後發出「action」訊息。閉路電視片段顯示，在少於半分鐘內，戴嘉平連同兩名黑衣人進入「喜茶」破壞，戴嘉正則在「喜茶」外攔阻前往案發現場的保安員。律政司認為原審忽略了WhatsApp訊息和閉路電視片段在時間及內容上如此巧合的證據。

官認為原審推論有悖常理

法官陳仲衡在判辭指，考慮相關閉路電視片段中，被指為兩名涉案人士的衣著特徵、行為動作和路徑，以及兩名被告的手提電話的WhatsApp訊息等互相吻合，同意律政司指，多項證據累積效應下的唯一合理結論，戴嘉正是負責為搗毀喜茶的黑衣人把風，戴嘉平則是其中一名損毀喜茶的人。雖然閉路電視片段沒有每秒拍攝到二人容貌或去向，但無損片段的證據價值，裁定原審指二人罪名不成立是有悖常理，把案發原審重新考慮。

案件編號：HCMA262/2024