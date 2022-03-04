喜茶沙田店遭破壞　兩少年阻差判囚　1人發訊息鼓勵裝修判教導所

內地連鎖茶飲店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，前年遭人破壞。其中三名涉案學生，早前被裁定裁定阻差辦公及煽惑他人刑事損壞罪成。裁判官今（4日）在九龍城法院判刑時指，兩名阻差辦公的被告，其行為會鼓勵他人作相類行為，最終判他們監禁5和6個月。至於透過訊息鼓勵他人「裝修」的被告，則被判入教導所。



三名被告分別為王嘉城（19歲），梁俊熹（19歲）和侯羿同（18歲），王和梁早前被裁定阻差辦公罪成，侯則被裁定煽惑他人刑事損壞罪成。此外，同案兩名17歲姓戴的孿生兄弟，早前被裁定刑毀及拒捕罪名不成立。兩名認罪的周姓被告，則被判入更生中心。

辯方今求情指，三名被告非有預謀犯案，本案只涉財物損失。辯方亦透露，梁和侯將應考今年的文憑試。

兩阻差被告開傘及踢警

裁判官判刑時指，王嘉城和梁俊熹的阻差辦公行為，會鼓勵他人作相類行為，令情況惡化。王案發時打開雨傘並踢警員，阻礙警員制服疑犯；而梁除了遞上雨傘，並走近警員，手部有動作。裁判官又引述報告內容，指梁聲稱不知涉案人士是警員，沒有意圖阻礙對方。裁判官指梁沒有悔意，對行為沒有反省。經考慮後，裁判官分別判王和梁入獄6個月和5個月。

用訊息鼓勵他人參與刑毀嚴重

裁判官又指，侯羿同使用WhatsApp訊息，鼓勵他人參與刑毀，是嚴重罪行。對於報告提及，侯羿同認為其訊息只是開玩笑，沒有想過他人會因為其訊息而行動。裁判官表示拒接納說法，最終判他入教導所。

在判刑後，梁俊熹和侯羿同均透過代表律師申請保釋，以等候上訴。裁判官最終批准梁以1萬元保釋，但拒絕侯的保釋申請。

案件編號：STCC1386/2021