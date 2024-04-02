破壞喜茶判入教導所　少年現精神問題獲保釋考入大學　官改判緩刑

少年2020年與他人在沙田「和你sing」活動上破壞內地連鎖飲品店「喜茶」，其中一名同案者曾在Whatsapp鼓勵他人「裝修」，少年被裁定刑事毀壞罪成後被判入教導所。他早前提出上訴，指他非發出該訊息的人，又稱他入教導所後，曾因精神問題入院，希望能獲減輕刑罰。他獲准保釋等候上訴期間，更成功考入大學。高等法院法官張慧玲今（2日）駁回少年定罪上訴，但准撤銷其教導所刑期，改刑判他監禁4.5個月，緩刑2年，並寄語少年說：「今次畀你緩刑，你就繼續努力學習。」少年聞判後落淚說：「感謝閣下！」



上訴人侯羿同（現已21歲）被控煽惑他人刑事損壞罪，經審訊後被裁定罪成，判入教導所。

上訴人侯羿同因刑事毀壞罪，原被判入教導所，刑期上訴得直改判囚4.5月但准緩刑2年。（資料圖片）

涉案訊息非侯發出

侯爭議涉案Whatsapp訊息並非由他發出，又指該些訊息不帶煽惑意圖；並稱他被原審判入教導所後，曾因精神問題入院，希望法庭能考慮更生中心。張官早前下令為侯重索取教導所適合性報告，該報告指侯現不適宜進入教導所。

數名少年刑毀新城市廣場喜茶店經過。(詳看下圖)

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保釋期內行為良好並考上大學

代表侯的律師今進一步陳詞指，侯在保釋期間行為良好，中學文憑試成績不俗，成功考上大學，其後因精神問題需入院。張官指侯原審時曾稱一時貪玩，是次報告卻否認犯案，完全沒有悔意，又指侯也可能在報告中誇大病情，屢次缺席覆診。

官指緩刑是有把刀在其頭上

律政司認為侯的定罪理應判處拘禁式刑罰，判緩刑會過輕。張官則指侯曾在教導所囚禁逾100天，現判緩刑也算可行，並說：「起碼有把刀係頭上。」最終維持定罪，但撤銷其教導所的刑罰，改判緩刑。

案件編號：HCMA166/2022