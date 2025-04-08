恒生指數暴跌｜陳茂波見記者眼泛淚光　5年前出現同樣情況咁解釋

【恒生指數／恆生指數／恒指／恆指／HSI／Hang Seng Index／港股／黑色星期一/股災】環球貿易戰升溫，美國總統特朗普（Donald Trump，又稱「川普」）的關稅政策令全球股市暴挫，本港恒生指數周一（7日）全日跌3,021點，創恒指歷來最大單日點數跌幅。財政司司長陳茂波即日傍晚見記者，斥美國方面行對等為名，行霸權為實；並指香港金融體系穩健，港元在聯繫滙率制度下，仍保持穩定。



從直播影片可見，陳茂波一開始讀出聲明時，已見其雙眼「眼泛淚光」，貌似「眼濕濕」；不過在讀出聲明時及回應記者提問時，其聲線並無異常，眼睛泛淚的原因暫不能確定。不過，陳茂波於五年前回應美國制裁香港時，也被拍到眼泛淚光，他當時解釋只是一場誤會，「可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有『淚光』。」



財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者時，從影片看到他雙眼仿如有淚光，貌似「眼濕濕」。（直播影片截圖)

財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者時，從影片看到他雙眼仿如有淚光，貌似「眼濕濕」。（直播影片截圖)

財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者時，從影片看到他雙眼仿如有淚光，貌似「眼濕濕」。（直播影片截圖)

2020年回應美國制裁疑似眼泛淚光

陳茂波2020年6月1日回應美國制裁香港時，指對經濟影響不大，港區國安法有助維護香港治安，同時指未見資金顯著外流。當時被傳媒拍攝到他發言時疑似眼泛淚光，引起網民熱議。

當日澄清「眼泛淚光」是誤會

陳茂波當日下午在Facebook發文說，事後收到很多朋友問候，他澄清只是一場誤會，「『眼泛淚光』是一場誤會，早前接受記者訪問時可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有『淚光』。」

陳茂波在文中又忠告「要經常睇文件又唔夠瞓的人士」，指眼睛保護確實十分重要，不要掉以輕心。他再次多謝大家的關心，呼籲大家在工作之餘多加注重休息。

該文附有多個hashtag，包括「#有冇眼藥水介紹」、「#香港人邊個會夠瞓?」、「#人生有涯文件無量」、「#被流淚」、「#都幾搞笑」、「#多謝各位關心」。

財政司司長陳茂波在2020年6月1日也曾試過被拍攝到眼泛淚光，他其後在社交媒體作出解釋。（陳茂波Facebook截圖）

財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者時，從照片可見雙眼特別反光。（夏家朗攝)

財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者時，從照片可見雙眼特別反光。（夏家朗攝)

財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者時，從照片可見雙眼特別反光。（夏家朗攝)

恒指創最大單日點數跌幅 83隻藍籌近半跌超過一成

美國總統特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，中國上周五（4日）宣布反制措施，對所有來自美國商品同樣加徵34%。

貿易戰升溫，環球股市自上周四（3日）全面下挫，周一亞太區股市延續跌勢，港股亦受到牽連，恒指早上低開2,119點後，表現一直低迷，午後跌幅進一步擴大，最終收報19,828點，跌3,021點，恒指創歷來最大單日點數跌幅。83隻藍籌中，僅3隻力保不失，但只升不足1%，37隻跌超過一成。

恒生指數4月7日暴跌3,021點，財政司司長陳茂波傍晚率財金及商經官員見記者。陳批評美國上徵收所謂對等關稅做法無理，無視世貿規定，破壞了多邊貿易體制。（夏家朗攝)

陳茂波：美股市值蒸發相等於46.6萬億港元

陳茂波表示，美股三大指數上周兩日累跌9%至11%，市值蒸發近6萬億美元（折算46.6萬億港元）；歐洲亦有累跌6至8%跌幅，亞洲股市同樣下跌9至12%；本港股市上周五（4日）休市，今日跌3,000點，全日成交6,200億元。

儘管如此，陳茂波強調，港滙仍非常強勁，金融體系仍是相當穩健，交易順暢有序，未有發現任何對香港市場系統造成影響的不正常行為；港元在聯繫滙率制度下，仍保持穩定，港元兌美元繼續處於強方。

陳茂波料美國經濟或會陷入衰退 拖累環球經濟

陳茂波表示，美國上周向幾乎所有盟友徵收所謂對等關稅，做法無理，無視世貿規定，破壞了多邊貿易體制，擾亂全球供應鏈，嚴重衝擊全球經濟復蘇進程，斥美國方面行對等為名，行霸權為實。

他指市場估計美國經濟或會陷入衰退，環球經濟亦會受到拖累。他指在企業層面，供應鏈受嚴重干擾，不少出口企業會深受打擊；在消費者層面，美國消費者首當其衝。