補充勞工優化計劃至今輸入5.1萬外勞　獲批最多為侍應生達8,590人

「補充勞工計劃」，亦即輸入外勞，通常不包括26個職位類別。政府於2023年9月4日起優化計劃，暫停該26個職位一般不得輸入外勞的規定兩年。據勞工及福利局書面答覆立法會特別財委會，截至今年2月底，計劃批出7,380宗申請，涉及逾5.1萬名外勞。當中逾2.6萬人正從事以往不可輸入外勞的26個職位，最多是侍應生，高達8,590人。有議員質詢當局會否設煞停機制或暫停放寬，局方表示已有措施保障本地工人優先就業，勞工處正檢討優化計劃。



據勞福局數字，截至今年2月底，補充勞工優化計劃接獲11,342宗申請，涉及申請輸入98,065名勞工，獲批申請有7,380宗，涉及51,051名外勞，當中26,087人從事以往不可輸入外勞的26個職位，另8,252人從事以往不可輸入外勞的非技術或低技術職位。

這批申請中，最終獲批最多外勞的職業為侍應生，有8,590人（見下表），其次是初級廚師（5,773人）。該計劃批出逾5.1萬名外勞中，有2.3萬人從事餐飲業。非餐飲業中，獲批最多外勞的職業則是售貨員（3,745人），其次是洗碗員（2,572人）。

勞福局：正檢討計劃 考慮僱主勞團意見

立法會議員陸頌雄稱，本港飲食業失業率去年有上升趨勢，質詢當局會否為本地工種失業率訂立界限指標，用以煞停輸入外勞，以保障本地工人。另一位立法會議員周小松則問及，當局有否計劃暫停該26個指定職位類別及非技術或低技術職位輸入外勞安排。

陸頌雄。（資料圖片／黃浩謙攝）

周小松。（資料圖片／黃浩謙攝）

勞福局書面回覆稱，僱主須於本地公開招聘，以不少於每月工資中位數的工資優先聘請合資格本地工人。另外，勞工處正檢討優化計劃，包括涵蓋範圍、運作和實施安排等，會充份考慮僱主組織及勞工團體等意見，擬定未來路向。