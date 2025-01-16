半年45宗外勞護理員滙款內地被指洗黑錢　款項遭凍結　促港府介入

外勞護理員權益保障互助組今日（16日）指，有在港工作的内地護理員早前透過找換店匯款至內地戶口後，被指涉及「洗黑錢」，導致匯款被内地公安凍結。組織自去年6月起收到45宗相關求助，共涉及近200萬元，今到特首辦和中聯辦請願，促請中央和港府介入。



受害人阿麗表示，她一直有從找換店匯款至内地，但内地在沒有通知情況下，凍結和扣走其匯款。她曾向内地公安報案卻未獲受理。2023年，她入稟小額錢責審裁處，向一間找換店追討5.6萬元匯款，終在去年11月獲判勝訴，找換店需向他賠償所有損失。惟該找換店2023年11月已經結業，其持牌人亦聲稱破產，沒有能力作出賠償，嘆喪失「血汗錢」，盼政府跟進事件。

另一名受害者阿娣在7月金找換店匯款至内地後，被扣走款項。她向找換店追討，但對方卻要求她提供多項證明，如公安扣劃證明、內地法院裁定書等。然而阿娣指，普通人很難取得這些文件，最後未能追回款項，而找換店亦倒閉。阿娣批找換店拖延賠償，海關亦未能有效監管和督促找換店。

同樣是受害者的阿衡在2023年2月經一間找換店匯款2萬元人民幣至內地戶口，結果遭湖南省公安局凍結。她去年8月向香港海關報案，獲回覆稱不會替其追討賠償或調解，及後其匯款更被內地公安扣走。

阿衡指當時十分擔心，又曾到該店嘗試追討款項，對方卻要求她要求其等待9個月，因為有關調查需在内地進行，但她的工作合同即將到期，在返回內地後便不能追討款項，促請中央政府及特區政府介入事件，協助追討款項。

互助組今早原準備到中聯辦門外請願，在西營盤港鐵站外被警方截停。他們指，中聯辦有派人收信，其後便轉往金鐘政府總部外請願。