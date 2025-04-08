DSE 2025｜疑有考生穿「中国人」紅衣試場打卡　考評局：適當跟進

DSE中學文憑試公民與社會發展科今日（8日）開考，疑有考生穿著一件印有「中国人」的紅色上衣在試場拍照，並上載至社交媒體。考評局回覆指，會就事件作適當跟進，重申考生不可在試場內攝影、錄影或錄音，如公開展示相片、影像或錄音，其科目成績會被降級。



網上流傳有考生今日應試公民與社會發展科時，在試場穿著印有「中国人」的紅色上衣並且自拍，之後上載至自己的社交媒體，帖文描述稱：「著呢件衫考DSE公社科，贏咗99.9%考生」。不過後來該考生再發帖稱，已被要求刪除該帖文及寫報告。

考評局回覆查詢稱，會就事件作適當跟進，指2025年香港中學文憑考試《考生手冊》列明，考生不可在試場內攝影、錄影或錄音，亦不可拍攝電腦條碼貼紙，或將剩餘的電腦條碼貼紙帶離試場，否則會被扣分。考評局稱，考生如公開展示有關相片、影像或錄音，其科目成績會被降級。