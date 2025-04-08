Coldplay演唱會｜地下小食店買飲品需排30分鐘 有人批指示不清
撰文：賴卓盈
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英國著名樂隊Coldplay演唱會今日（8日）起在啟德體育園主場館舉行，場內2樓及地下設小食店。今晚7時許，地下小食店有約50人排隊，有人稱需排30分鐘；相反2樓則人流疏散。有觀眾批主辦方沒有清晰告知小食店位置，令所有人聚集在地下。
啟德主場館今日地下及2樓有小食店營業，售賣漢堡、炸薯條、爆谷等食物及飲品。相較七欖期間。6時半，地下小食店排有約50人，二樓則無人排隊。
陳先生排了逾30分鐘才買到2罐飲品，認為人手不足。他指不知道2樓有小食店，又稱沒場內有相關告示，令大部分觀眾聚集在地下。
向先生亦排了近30分鐘，同樣不知道2樓有小食店。他認為職員可在他們排隊時，提醒他們有其他小食店，從而分散人流。
來自內地、現在港工作的張小姐和高小姐在二樓買了三個熱狗及三杯可樂，稱完全無需排隊。她們共花費數百元，認為價格在演唱會場地而言可以接受。
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