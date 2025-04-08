Coldplay演唱會｜白牌車載客往返内地及啟德　運輸署稱將轉交警方

英國著名樂隊Coldplay今晚（8日）起於啟德體育園舉辦4場演唱會，《香港01》今早報道，近日網上平台出現不少跨境私家車宣傳，稱可包車直接來回指定地點及啟德站，惟多數只持有中港兩地車牌，並非獲批准的跨境出租車營辦商，亦即是俗稱的白牌車。記者向其中一間公司諮詢時，公司客服稱只需兩地牌照便合法。



運輸署表示，跨境私家車必須領有有效的出租汽車許可證，才可用作出租或取酬載客用途。領有許可證的跨境出租汽車會在擋風玻璃左邊和車尾張貼印有「Cross Boundary Hire Car」和「過境出租車」的識別標誌，以及獲配予的車輛編號。運輸署會將懷疑非法個案轉交警方跟進調查。若跨境私家車被證實用作非法出租或取酬載客，運輸署會撤銷涉事車輛的封閉道路通行許可證。



英國樂隊Coldplay。（資料圖片）

跨境私家車主小紅書宣傳可由深圳、廣州、珠海等地載客到啟德站

Coldplay的4場演唱會（8、9、11及12日)相信將吸引大量外國及内地觀眾來港。内地網上平台小紅書近日出現大量跨境私家車宣傳，稱可包車來回指定地點及啟德站，以可直達Coldplay演唱會為噱頭吸引顧客，接載範圍覆蓋深圳、廣州、珠海、東莞、中山等地，單程價錢由350元至2,000元人民幣不等。

經營公司客服稱合法：不合法早就被抓了

《香港01》記者以顧客身份詢問其中一間包車公司由深圳寶安機場至啟德站的價錢，該公司回覆單程為680元人民幣。問及該公司是否合法經營時，該公司稱，「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。

據運輸署網頁，現時獲批准的跨境出租車營辦商約有47間，惟名單中沒有記者查詢的包車公司。

記者與白牌車服務公司員工對話，被問是否合法經營時，該公司稱「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。（小紅書對話截圖）

記者與白牌車服務公司員工對話，被問是否合法經營時，該公司稱「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。（小紅書對話截圖）

記者與白牌車服務公司員工對話，被問是否合法經營時，該公司稱「合法，不合法早就被抓了」，表示只需持有兩地牌照（中港車牌）便可以跨境運作。（小紅書對話截圖）

運輸署：若跨境私家車非法出租或取酬載客 將被撤銷封閉道路通行許可證

運輸署指，為加強打擊非法出租或取酬載客服務，政府已提高相關罰則，包括增加最高罰款額和最高監禁期，以及延長暫時吊銷車輛牌照和扣押車輛的期限。若跨境私家車被證實用作非法出租或取酬載客，運輸署會撤銷涉事車輛的封閉道路通行許可證。

運輸署已在各陸路管制站及機場加強宣傳，並透過電郵提醒封閉道路通行許可證持有人切勿從事非法出租或載客取酬活動。

車輛須貼有「Cross Boundary Hire Car」和「過境出租車」識別標誌

運輸署回應時提醒過境旅客，如需要乘搭跨境出租汽車，應先查看有關車輛是否貼有「Cross Boundary Hire Car」和「過境出租車」識別標誌，或到署方網上查詢系統輸入車牌號碼，以核實有關車輛是否獲發有效出租汽車許可證。乘搭非法出租汽車，在發生交通事故時有關車輛的第三者責任保險可能失效，乘客會蒙受風險。

運輸署表示，一直為啟德體育園的活動部署足夠的公共運輸服務和交通配套。就今晚展開的演唱會，我們已通盤制定特別交通及運輸安排，便利觀眾包括過境旅客往返啟德體育園。

演唱會結束後，過境旅客可乘搭（一）港鐵往羅湖站過境，如錯過尾班車則可往上水站轉乘巴士往落馬洲（新田）公共運輸交匯處轉乘皇巴返回內地；（二）兩條新增的特別巴士路線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處及港珠澳大橋香港口岸／機場過境；或（三）啟德體育園公司安排的過境巴士服務過境。