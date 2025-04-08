淘多多灣仔4層巨舖開業　傢俬部受關注　顧客：定價普遍平兩成

特賣場「淘多多」灣仔旗艦巨舖今日（8日）開業，吸引不少人到場搜攞產品，店內傍晚頗為擠擁。除了一如既往地有大量平價貨品外，旗艦店亦首次引入傢俬。有顧客指，傢俬定價普遍比其他傢俬店低20%左右。



「淘多多」特賣場灣仔旗艦巨舖4月8日開業，新店樓高4層、佔地1.3萬平方呎，首日吸引不少人到場。（盧翊銘攝）

「淘多多」特賣場灣仔旗艦巨舖4月8日開業，新店樓高4層。3樓賣傢俬，人流則少許多，可以自在走動。（洪戩昊攝）

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「淘多多」旗艦店樓高4層，佔地1.3萬平方呎。最低兩層賣生活用品，今日傍晚不少貪新鮮顧客到來搜攞，十分擠擁。貨物續以便宜作賣點，例如有1元3件的洗碗布、30元100個的口罩等。此店亦有不少外國貨品，例如一款日本品牌出產、風力特強的風筒，在日本超市Donki作價近400元，在此店則作價279元。

「淘多多」特賣場灣仔旗艦巨舖4月8日開業，有售賣多款電器。例如一款日本品牌出產、風力特強的風筒，在日本超市Donki作價近400元，在此店則作價279元。（洪戩昊攝）

顧客張先生對現場貨品不感新奇，「淘寶嘢啦，有啲嘢差唔多價錢，有啲就貴啲。呢間最特別就係多咗傢俬部。」他認為淘多多選擇以灣仔作旗艦店，是因為這一區消費力較強，預料之後會有更多客人。

「淘多多」特賣場灣仔旗艦巨舖4月8日開業，吸引不少人到場購買。（洪戩昊攝）

「淘多多」特賣場灣仔旗艦巨舖4月8日開業，吸引不少人到場購買。（洪戩昊攝）

「淘多多」特賣場灣仔旗艦巨舖4月8日開業，吸引不少人到場購買。（洪戩昊攝）

「淘多多」特賣場灣仔旗艦巨舖4月8日開業，吸引不少人到場購買。（洪戩昊攝）

3樓賣傢俬，人流則少許多，可以自在走動。看到宣傳而特地在今日到場的李先生也指，灣仔店比起其他分店最特別的是有傢俬部，而其傢俬的定價普遍比其他傢俬店低20%左右，「我哋將來都會喺度買，同埋會介紹畀多啲人。」

李先生指，灣仔店比起其他分店最特別的是有傢俬部，而其傢俬的定價普遍比其他傢俬店低20%左右。（洪戩昊攝）

現場的傢俬若被貼上「自提」標籤，則表示可即時拿走。現場所見，只有小部分小型傢俬有該標籤。其餘傢俬則將由淘多多安排送貨。

至於4樓則暫未開放，有告示指4樓將提供一站式全屋訂製，將有瓷磚、浴具、門及五金等，標榜「努力創造全港最低價，平過深圳」。