Coldplay演唱會場內直擊｜Coldplay廣東話問好：好開心嚟到香港

英國著名樂隊Coldplay今晚（8日）起於啟德體育園舉辦4場演唱會，首晚全場爆滿，中間企位站滿觀眾。Coldplay於8時半左右出場，現場歡呼不斷，相當熱鬧。



Coldplay接連唱出熱門歌曲《Paradise》等熱門歌曲，觀眾亦跟着大合唱，期間不時有人高呼「I love you Coldplay」，或用廣東話說「我愛你」。Coldplay亦用廣東話跟觀眾問好：「大家好，我哋好開心嚟到香港。」現場呼聲不斷，亦出現一整片燈海。



英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

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