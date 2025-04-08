Coldplay演唱會｜約15分鐘大致完成散場　體藝館外通道現小樽頸

英國著名樂隊Coldplay今晚（8日）起於啟德體育園舉辦4場演唱會，首晚全場爆滿，表演於晚上10時半結束。根據讀者提供片段可見，演唱會結束後，場內大批觀眾擁向出口通道，體藝館外通道成為樽頸位，觀眾前進緩慢，有市民形容人流比起紅館散場「多十倍」，直到車站廣場才較鬆動。



港鐵就指，演唱會結束後離場時間加密屯馬綫列車班次至早上繁忙時間相若水平，約 2至3分鐘一班車，大部份乘客到達啟德及宋皇臺站月台後，都能登上第一班車前往目的地。據悉，在演唱會完結會大約15分鐘，大致散場。



英國著名樂隊Coldplay在4月8日於啟德體育園主場館舉辦的首場演唱會，在晚上10時半結束，散場時場外人流頗多，在園區內移動較慢。（梁鵬威攝）

演唱會結束後場內大批觀眾離場，啟德體藝館外通道聚集大量散場觀眾。（梁鵬威攝）

英國著名樂隊Coldplay在4月8日於啟德體育園主場館舉辦的首場演唱會，在晚上10時半結束，散場時場外人流頗多，工作人員指示觀眾離開場館。（梁鵬威攝）

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Coldplay演唱會約10時半結束，根據讀者提供的片段可見，演唱會結束後場內大批觀眾擠塞在出口通道，正排隊等候離開，人龍未見移動。此外，主場館地下發現不少垃圾，包括紙杯和紙盒等，但明顯少於七欖比賽散場時。

有觀眾擔心上不到港鐵 港鐵加班：大部份乘客都能登上第一班車

離開啟德主場館後，體藝館外聚集大量散場觀眾，人群移動較緩慢，許多觀眾步行往港鐵宋皇臺站。有觀眾形容，啟德體育園的人流比起紅館散場「多十倍」，啟德體藝館外的人流開始出現樽頸，變得相當擠塞，擔心「咁多人點樣上到港鐵呢?」

港鐵就指，演唱會結束後離場時間加密屯馬綫列車班次至早上繁忙時間相若水平，約2至3分鐘一班車，大部份乘客到達啟德及宋皇臺站月台後，都能登上第一班車前往目的地。

運輸署設特別交通及運輸安排：

港鐵：

．屯馬綫班次會進一步加密至約2.5分鐘一班車，東鐵綫北行亦會相應加密班次；

．過境旅客請注意，經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出；



特別巴士路線：

．宋皇臺道上落客區已安排11條特別巴士路線前往口岸及港九新界各主要地區；

．過境旅客可乘坐第SP12號線往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，轉乘落馬洲—皇崗過境穿梭巴士（皇巴）前往落馬洲／皇崗口岸；或第A25S號線在港珠澳大橋香港口岸轉乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）前往澳門及珠海；及



的士：

．由於離場人士較多，預期輪候時間會較長，請耐心輪候登車。署方已全方位調動的士業界指派更多的士到場接載乘客，向業界直接發放乘客候車的實時資訊；啟德體育園亦已經即時通訊平台呼籲的士到場。



英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）

英國樂隊Coldplay演唱會今晚（8日）在啟德體育園舉行。（賴卓盈攝）