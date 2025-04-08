海關：詐騙電話偽冒海關熱線號碼　謊稱市民貨件藏違禁品

香港海關周二（8日）呼籲市民，小心偽冒海關的行騙來電。海關近日收到多名市民查詢，指接獲來電顯示為+852 2815 7711的電話，該號碼與海關一般查詢熱線2815 7711相同；另有其他本地流動電話號碼的來電。騙徒冒認海關人員，宣稱當事人有快件或貨物被發現藏有違禁品而被海關扣查。



圖2025年4月8日，海關呼籲市民提防偽冒該部門的詐騙電話。（香港海關Facebook圖片）

要求到口岸助查或交罰款 又或下載不明應用程式

海關指出，部份來電者要求當事人跟進，例如前往深圳灣口岸或其他口岸協助調查或繳交罰款，或下載不明來歷的流動應用程式。當局澄清，相關來電並非由該部門發出。海關提醒，如需要聯絡市民，一般會提供相關資料以核實雙方的身份，但不會要求市民提供任何敏感的個人資料，又或下載非官方流動應用程式。

海關已就事件轉介警方跟進調查，呼籲市民一旦接獲可疑來電，必須保持警惕，查證來電者的身份，切勿隨意向他人透露其個人資料。如有任何懷疑，應即時向警方舉報。海關並警告，冒認公職人員屬嚴重刑事罪行，切勿以身試法。