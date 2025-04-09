發展局稱已降前南丫島石礦場用地發展規模　發展商須負擔基建較少

發展局早前以「片區開發」模式推出3個生態旅遊項目，包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻咀及白泥，並邀請發展商提交意向書。發展局局長常任秘書長（規劃及地政）何珮玲今日（9日）表示，當局期望各個項目當中，都有不同活動元素。對於前南丫石礦場用地早年曾因市場發展意欲低而擱置發展，她稱當局今次已降低住宅規模，發展商負擔的基礎建設較少，認為是可負擔水平。



發展局早前以「片區開發」模式推出3個生態旅遊項目，包括尖鼻咀及白泥。(資料圖片)

何珮玲今日在港台節目《千禧年代》中表示，今次三個生態旅遊項目所揀選的地點位處海岸線有山有水，希望可以借此發展「海島旅遊」，又稱以片區開發模式發展，是希望在項目發展產業，期望日後三個項目的渡假邨中，可以向旅客提供不同元素。她又指，現時三個項目未進入城規程序，當局現時希望先了解業界意見。

三個片區之中，當局只建議前南丫島石礦場用地由單一發展商發展。何珮玲解釋，南丫島項目的面積不算大，加上建議有水上活動、郵艇泊位等，認為讓單一發展商入場，可保留彈性。她又提到尖鼻咀與白泥項目較大，合共過百公頃，加上當局期望在尖鼻咀發展較動態的旅遊活動，而白泥則發展靜態活動，如釣魚、生態導賞等，故認為可讓不同發展入場，但提到若有發展商「食得晒」全部土地，可以提交建議。

至於南大嶼項目，她稱涉及地點較多，包括水口、長沙、貝澳，當局希望向市場提供更多彈性，發展商可以自行建議發展模式，又提到部分私人地屬於當地村民，他們亦提出希望加入發展。

發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲。（資料圖片）

被問到會如何協調有不同發展商一同參與的項目，何珮玲指，今次邀請發展商提交的建議，即使發展商只打算發展部分用地，亦需在建議中包含不同元素，不能只興建單一類型的設施。她又認為，不同發展商在不同部分的用地有不同規劃，反而可令海島旅遊有不同元素，亦是當局的目標。

政府2012年曾就前南丫石礦場用地展開市場意向調查，發現市場顧慮石礦場缺乏交通及基建設施，需投放大量資源提升基建配套，投資意欲較低，計劃最終被擱置。

被問到會否擔心事件重演，何珮玲指，當時當局擬議發展公私營房屋，涉及人口多，基建需作大改動，但今次計劃已降低住宅規模，發展商負擔的基礎建設較少，只須建設食水管、污水處理設施等，當局認為是合理水平，顧問進行的財務分析結果亦反映可行。

南丫島用地中包括郵艇泊位，被問到對環境的影響，何珮玲稱，當局初步研究認為，三個項目都不會對環境造成很大影響，又稱當局不欲過度開發，舉例指連接南大嶼項目的嶼南路，將繼續封閉，只有持禁區紙車輛可以進入，期望可控制該區車輛數目。