北都片區開發｜200人出席簡介會　發展局：今明兩年展開試點招標

發展局在去年12月31日就北部都會區三個「片區開發」試點展開三個月的市場意向調查。局方今日（17日）聯同地政總署和土木工程拓展署在政府總部舉行簡介會，約100間企業／機構近200名代表參與。局方稱目標今年下半年起至2026年期間，陸續為該三個「片區開發」試點招標。



發展局今日（17日）聯同地政總署和土木工程拓展署在政府總部舉行簡介會。（發展局Facebook圖片）

發展局表示，「片區開發」是政府發展北都的新嘗試，為企業開闢一條新途徑，參與香港這項重要發展，亦使北都內的住宅、產業和公共設施提速落成。出席簡介會的企業／機構包括發展商、承建商、銀行、金融企業、創科企業、電商物流公司、電訊商、測量師行、建築師樓、工程顧問公司等。

約100間企業／機構近200名代表參出席簡介會。（發展局Facebook圖片）

三個試點分別位於洪水橋／厦村新發展區、粉嶺北新發展區及新田科技城。局方表示，簡介會上，發展局常任秘書長 (規劃及地政) 何珮玲及北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲向企業／機構介紹了三個「片區開發」試點的詳情，包括有關的基線情景、具體發展要求，以及可考慮的創新執行模式，以激發市場積極考慮增加其在產業用地發展的深度和闊度，帶動北都產業發展。

發展局常任秘書長 (規劃及地政) 何珮玲（左）及北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲（右）介紹了三個「片區開發」試點的詳情。（發展局Facebook圖片）

局方指出席企業／機構代表的反應積極正面，提出的問題相當廣泛，包括個別片區的特定安排例如擬議工程要求、周邊的交通基建配套和落實時間表，以至發展建築期限、投標安排和產業發展的參與等。政府當局除解答相關問題和交流初步看法外，亦表示歡迎企業／機構在意向書中提出建議。

局方表示，希望就試點的擬議安排先徵求市場意見，以敲定未來公開招標的條款，目標是由2025年下半年起至2026年期間陸續為該三個「片區開發」試點招標。

發展局今日（17日）聯同地政總署和土木工程拓展署在政府總部舉行簡介會。（發展局Facebook圖片）

局方表示，意向書邀請文件的中、英文版本已上載至北部都會區網站及地政總署網站。有興趣人士需於今年3月31日中午或之前，把意向書投放設於北角政府合署21樓的指定收集箱內。