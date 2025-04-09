Coldplay演唱會｜港「忠粉」連續觀看2場：歌曲陪伴咗成個青春

英國著名樂隊Coldplay今日（9日）在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，在下午已有大批歌迷提早到場等候入場，當中不泛Coldplay「忠粉」第二日來聽，有香港歌迷表示，本想看勻四場，但只搶到首兩門票，他指首場開場嘉賓Marf的表演十分出彩，身邊不少內地旅客都有在表演期間高呼，認為演唱會有助香港向外輸出文化。



英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場等候入場。（夏家朗攝）

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場等候入場。（夏家朗攝）

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，下午3時左右，已有大批歌迷到場等候入場。（夏家朗攝）

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警方昨日「放蛇」打擊黃牛，拘捕6名疑為黃牛黨人士。今日下午體藝館、青年運動場及啟德站附近均有警察巡邏。

觀眾入場物品有嚴格限制，今日在安檢站外的儲物架上，有人擺放摺凳及腳架等物品。有內地客希望放寬有關水樽的限制，「畢竟觀眾在場館裡待的時間比較久，飲水這方面可能需要提高。」

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，由於場地禁止帶飲品及多數器冊入場，有等候入場的歌迷將未喝的自備飲品喝光。（夏家朗攝）

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港人歌迷：昨晚開場嘉賓Marf表演十分出彩

傍晚6時半，入場人數逐漸增多。不願上鏡的港人徐先生連看今昨兩場，指昨日氣氛較熱鬧，開放入場前已有許多人穿印有Coldplay的T恤排隊、拍照，今日則較少。他又表示，昨日因不知道不能帶有蓋水樽進入，須放在場外的儲物架上，最後卻無法尋回。今日則汲取教訓，沒有帶水。

他喜歡Coldplay約10年，形容Coldplay的歌「陪伴咗成個青春」。他原本打算連看4場，無奈「搶唔到飛」，最終只能看兩場。他又指昨晚開場嘉賓Marf的表演十分出彩，身邊不少內地旅客都有在表演期間高呼，認為演唱會有助香港向外輸出文化。

黃先生在小紅書見到場地限制，故將違禁品放在酒店。（夏家朗攝）

英國著名樂隊Coldplay 4月9日在啟德體育園主場館舉行第二場演唱會，內地旅客黃先生將門票入膠套內保存，珍而重之。（夏家朗攝）

內地長情歌迷：今次為聽演唱會來香港

內地旅客黃先生喜歡Coldplay已16年，今次為聽演唱會來香港，將留一晚。他指，昨日留意到有人在內地社交媒體小紅書上列出場地限制，故今日特意「做了些功課」，將違禁品放在酒店。不過他認為水樽相關的限制可以放寬，「畢竟觀眾在裡面待的時間比較久，飲水這方面可能需要提高。」

王先生和太太曾在婚禮上播放Coldplay歌曲，認為看其演唱會別具意義。（夏家朗攝）

內地旅客王先生及其太太亦是Coldplay多年粉絲，曾在婚禮播放Coldplay的歌，指今次看演唱會別具意義。他們會在港留一晚，兩人預計共花費5,000元。另有來自內地的旅客首次在港聽演唱會，她指雖然啟德今晚關閉天幕，沒有煙花表演，但仍然不影響她聽演唱會的興致。

來自菲律賓的Leyla為聽Coldplay演唱會，第二次訪港，將在港留4日，會去迪士尼等景點。

晚上8時，主場館外仍聚集不少等候入場觀眾，亦有人跑入場。來自內地的黃小姐指，她今日跟友人一同觀看，惟友人因加班遲到，故會遲一些進場。她喜歡Coldplay已10年，十分期待今晚的演唱會。

陳小姐和李小姐約7時才收工，連忙趕到現場，「希望冇miss（錯過）任何一首歌。」